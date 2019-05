Diamondbacks 3, Braves 2

By The Associated Press

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Albies 2b 5 0 1 1 0 3 .280 Donaldson 3b 3 1 1 1 1 1 .258 Freeman 1b 4 0 1 0 0 0 .299 Acuna Jr. lf 4 0 1 0 0 1 .276 Markakis rf 4 0 0 0 0 0 .303 Swanson ss 3 0 0 0 1 1 .258 McCann c 4 0 1 0 0 0 .298 1-Culberson pr 0 0 0 0 0 0 .375 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Inciarte cf 2 1 0 0 0 0 .221 Soroka p 2 0 0 0 0 2 .091 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Joyce ph 1 0 0 0 0 0 .278 Winkler p 0 0 0 0 0 0 — Jackson p 0 0 0 0 0 0 — d-Flowers ph-c 1 0 0 0 0 1 .275 Totals 33 2 5 2 2 9

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Dyson cf 4 0 1 0 1 2 .291 Escobar 3b 4 0 2 0 1 0 .291 Peralta lf 5 1 2 1 0 1 .316 Jones rf 5 0 1 0 0 0 .261 Walker 1b 4 1 1 0 1 0 .295 Flores 2b 4 0 2 1 0 0 .278 Duplantier p 0 0 0 0 0 0 .000 Ahmed ss 2 1 0 0 2 0 .254 Kelly c 4 0 1 0 1 1 .234 Weaver p 2 0 0 0 0 2 .071 a-Vargas ph 1 0 0 0 0 0 .212 Andriese p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Swihart ph 1 0 0 0 0 0 .200 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Marte 2b 1 0 1 1 0 0 .261 Totals 37 3 11 3 6 6

Atlanta 001 000 001 0—2 5 0 Arizona 010 000 001 1—3 11 0

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Weaver in the 7th. b-flied out for Newcomb in the 8th. c-flied out for Andriese in the 8th. d-struck out for Jackson in the 10th.

1-ran for McCann in the 10th.

LOB_Atlanta 5, Arizona 15. 2B_Albies (7), Acuna Jr. (4), Escobar (10), Flores (7). 3B_Walker (1). HR_Donaldson (6), off Holland; Peralta (6), off Jackson. RBIs_Albies (19), Donaldson (18), Peralta (25), Flores (14), Marte (28). SB_Dyson 2 (7).

Runners left in scoring position_Atlanta 1 (Albies); Arizona 8 (Peralta, Jones 4, Flores, Kelly, Swihart). RISP_Atlanta 0 for 4; Arizona 1 for 14.

Runners moved up_Markakis, Flores, Peralta. GIDP_McCann, Kelly.

DP_Atlanta 1 (Donaldson, Freeman); Arizona 1 (Flores, Ahmed, Walker).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Soroka 6 4 1 1 3 4 102 1.21 Newcomb 1 2 0 0 0 1 18 3.52 Winkler 1 1 0 0 1 0 16 1.69 Jackson, BS, 2-4 1 2 1 1 1 1 21 2.65 Minter, L, 0-4 0 2 1 1 1 0 7 9.82 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Weaver 7 3 1 1 2 6 104 2.98 Andriese 1 0 0 0 0 1 11 4.57 Holland 1 1 1 1 0 0 16 1.93 Duplantier, W, 1-0 1 1 0 0 0 2 21 0.00

HBP_Weaver (Inciarte), Soroka 2 (Ahmed,Flores), Duplantier (Inciarte).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Rob Drake.

T_3:13. A_17,751 (48,519).

