Dodgers 7, Pirates 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Pederson lf-cf 4 1 2 1 1 0 .246 Muncy 3b 5 2 2 0 0 0 .271 Seager ss 5 1 2 2 0 1 .237 Bellinger rf 4 1 2 2 1 1 .391 Beaty 1b 5 0 0 0 0 0 .211 Martin c 3 0 1 1 1 1 .264 Verdugo cf 3 0 1 0 1 0 .311 Urias p 0 0 0 0 0 0 .333 c-Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .215 Alexander p 0 0 0 0 0 0 — Taylor 2b 4 2 2 0 0 0 .224 Ryu p 2 0 1 1 0 0 .105 Garlick lf 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 7 13 7 4 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 5 0 0 0 0 0 .246 Reynolds lf 4 0 1 0 0 2 .315 Marte cf 4 0 3 0 0 1 .259 Bell 1b 4 1 2 0 0 0 .341 Cabrera rf 3 1 0 0 0 0 .326 Davis p 0 0 0 0 0 0 — b-Moran ph 1 0 0 0 0 1 .254 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Newman 3b 4 0 2 0 0 0 .356 Cervelli c 1 0 1 0 0 0 .193 a-Diaz ph-c 3 0 1 0 0 1 .250 Tucker ss 4 0 1 1 0 0 .159 Musgrove p 1 0 0 0 0 0 .059 Elmore rf 2 0 0 0 0 0 .050 Totals 36 2 11 1 0 5

Los Angeles 101 131 000—7 13 2 Pittsburgh 020 000 000—2 11 0

a-doubled for Cervelli in the 4th. b-struck out for Davis in the 8th. c-out on fielder’s choice for Urias in the 9th.

E_Martin (1), Urias (2). LOB_Los Angeles 9, Pittsburgh 8. 2B_Pederson (3), Muncy 2 (7), Seager (12), Bellinger (11), Verdugo (11), Taylor (8), Ryu (1), Bell (17), Newman (6), Diaz (2). RBIs_Pederson (27), Seager 2 (22), Bellinger 2 (48), Martin (4), Ryu (1), Tucker (6). SF_Martin. S_Ryu, Musgrove.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Pederson, Taylor, Ryu, Hernandez); Pittsburgh 7 (Frazier 4, Bell, Cabrera, Elmore). RISP_Los Angeles 5 for 13; Pittsburgh 2 for 15.

Runners moved up_Muncy, Taylor, Seager, Beaty, Bell, Tucker. LIDP_Muncy. GIDP_Bell, Cabrera.

DP_Los Angeles 2 (Seager, Taylor, Beaty), (Seager, Taylor, Beaty); Pittsburgh 1 (Bell).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ryu, W, 7-1 6 10 2 2 0 3 93 1.65 Urias 2 1 0 0 0 2 30 2.97 Alexander 1 0 0 0 0 0 9 2.93 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Musgrove, L, 3-5 5 10 6 6 0 1 84 4.27 Davis 3 3 1 1 2 2 52 3.00 Neverauskas 1 0 0 0 2 0 21 23.62

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Dana DeMuth; Second, Angel Hernandez; Third, Carlos Torres.

T_3:12. A_25,852 (38,362).

