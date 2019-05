European PGA-Volvo China Open Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Genzon CC Shenzhen, China Purse: $2.97 million Yardage: 7,145; Par: 72 Third Round Benjamin Hebert, France 67-68-64—199 Mikko Korhohen, Finland 68-69-65—202 Jorge Campillo, Spain 65-69-68—202 Ashun Wu, China 66-65-72—203 Victor Dubuisson, France 68-68-68—204 Tapio Pulkkanen, Finland 65-68-72—205 Nacho Elvira, Spain 68-69-68—205 Romain Langasque, France 67-69-70—206 Min Woo Lee, Australia 69-67-70—206 Jordan Smith, England 67-70-69—206 Erik Van Rooyen, South Africa 68-68-70—206 Adilson Da Silva, Brazil 68-68-65—206 Haotong Li, China 67-73-66—206 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-67-70—207 David Lipsky, United States 65-72-70—207 Marcel Siem, Germany 71-67-69—207 Daxing Jin, China 69-69-69—207 Gavin Green, Malaysia 67-72-68—207 Jazz Janewattananond, Thailand 70-71-66—207 Yuta Ikeda, Japan 68-71-68—207 Miguel Tabuena, Philippines 67-75-65—207 Tirawat Kaewsiribandit, Thailand 68-74-65—207 Others Sean Crocker, United States 68-68-72—208 Paul Peterson, United States 69-72-67—208 Julian Suri, United States 69-72-68—209 Micah Lauren Shin, United States 69-70-71—210 John Catlin, United States 66-76-68—210 Berry Henson, United States 70-70-71—211

