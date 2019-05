For Games of Sunday May 26

By The Associated Press

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Miami Smith (L) 3-1 2.38 5-4 0-0 0.0 0.00 Washington Fedde (R) 1:35p 0-0 2.87 0-1 0-0 4.1 4.15

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Smith 0-1 17.0 3.18 Fedde 0-0 5.0 1.80

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Los Angeles Maeda (R) 5-2 3.51 5-4 0-0 2.0 0.00 Pittsburgh Archer (R) 1:35p 1-4 5.55 1-6 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Maeda 2-0 18.2 1.93 Archer 0-3 12.2 10.66

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Philadelphia Eflin (R) 5-4 2.76 5-5 2-0 11.0 2.45 Milwaukee Woodruff (R) 2:10p 6-1 3.51 8-2 0-0 4.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Eflin 1-1 20.0 2.25 Woodruff 2-0 20.0 1.35

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Cincinnati Roark (R) 3-3 3.51 5-5 1-0 7.2 2.35 Chicago Quintana (L) 2:20p 4-3 3.30 6-3 2-2 22.0 3.27

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Roark 1-2 16.0 2.81 Quintana 0-2 17.2 3.06

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Arizona Weaver (R) 3-3 3.14 5-5 1-0 8.0 2.25 San Francisco Anderson (R) 4:05p 0-0 3.60 2-0 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Weaver 0-2 19.0 2.84 Anderson 0-0 10.0 3.60

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Atlanta Teheran (R) 3-4 3.67 6-5 1-0 6.0 0.00 St. Louis Flaherty (R) 7:05p 4-3 4.19 5-5 0-1 4.2 9.64

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Teheran 1-0 16.2 1.08 Flaherty 1-1 17.0 4.24

___

AMERICAN LEAGUE 2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Tampa Bay Stanek (R) 0-1 3.38 9-4 0-0 1.1 13.50 Cleveland Bauer (R) 1:10p 4-3 3.95 6-5 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Stanek 0-0 4.2 1.93 Bauer 0-1 18.0 5.50

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Chicago Covey (R) 0-3 5.31 1-3 0-2 8.2 7.27 Minnesota Odorizzi (R) 2:10p 6-2 2.38 7-3 0-1 16.1 3.31

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Covey 0-2 14.1 5.65 Odorizzi 2-0 17.1 1.56

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Boston Rodriguez (L) 4-3 5.43 7-3 0-1 3.1 13.50 Houston Verlander (R) 2:10p 8-1 2.24 9-2 1-1 18.0 4.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Rodriguez 1-1 18.0 5.50 Verlander 3-0 22.0 0.82

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA New York German (R) 9-1 2.60 8-1 0-0 0.0 0.00 Kansas City Duffy (L) 2:15p 3-1 3.45 3-2 0-1 4.0 11.25

LAST 3 STARTS W-L IP ERA German 3-0 17.0 3.18 Duffy 3-0 17.2 3.57

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Texas Jurado (R) 1-2 2.08 0-1 0-0 10.0 5.40 Los Angeles Heaney (L) 4:07p 0-0 0.00 0-0 0-1 18.1 5.89

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Jurado 0-1 4.1 4.15 Heaney 0-0 0.0 0.00

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Seattle Leake (R) 3-5 4.73 4-6 0-1 26.1 5.47 Oakland Anderson (L) 4:07p 5-3 4.14 6-4 0-0 16.1 3.86

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Leake 1-2 18.2 4.34 Anderson 1-1 17.1 4.67

___

INTERLEAGUE 2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA San Diego Paddack (R) 4-2 1.93 7-2 0-0 0.0 0.00 Toronto Stroman (R) 1:07p 2-6 2.81 3-8 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Paddack 2-1 18.1 1.96 Stroman 1-1 18.1 2.45

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Detroit Turnbull (R) 2-3 2.68 5-5 0-0 0.0 0.00 New York (NL) Wheeler (R) 1:10p 3-3 4.74 4-6 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Turnbull 0-1 14.2 3.68 Wheeler 1-1 20.0 4.95

___

2019 TEAM 2018 VS OPP PITCHERS TIME W-L ERA REC W-L IP ERA Baltimore Hess (R) 1-6 6.75 2-7 0-0 0.0 0.00 Colorado Marquez (R) 3:10p 5-2 3.38 8-3 0-0 0.0 0.00

LAST 3 STARTS W-L IP ERA Hess 0-2 15.0 9.60 Marquez 2-0 20.0 3.15

___

KEY

TEAM REC-Team’s Record in games started by today’s pitcher.

VS OPP-Pitcher’s record versus this opponent, 2018 statistics.

