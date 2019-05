Giro d’Italia Results

By The Associated Press

Sunday At San Marino Ninth Stage

A 21.6-mile individual time trial from Riccione to San Marino

1. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 51:52.

2. Victor Campenaerts, Belgium, Lotto Soudal, :11 behind.

3. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 1:00.

4. Vincenzo Nibali, Italy, Bahrain-Merida, 1:05.

5. Tanel Kangert, Estonia, EF Education First, 1:10.

6. Chad Haga, United States, Sunweb, 1:14.

7. Bob Jungels, Luxembourg, Deceuninck-QuickStep, 1:16.

8. Hugh John Carthy, Britain, EF Education First, 1:30.

9. Pello Bilbao, Spain, Astrana, 1:43.

10. Mattia Cattaneo, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, 1:52.

Also

32. Joe Dombrowski, United States, EF Education First, 3:11.

68. Nathan Brown, United States, EF Education First, 5:21.

76. Larry Warbasse, United States, AG2R La Mondiale, 5:38.

88. Brent Bookwalter, United States, Mitchelton-Scott, 6:02.

110. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 6:45.

111. Sean Bennett, United States, EF Education First, 6:47.

Overall Standings (Through nine stages)

1. Valerio Conti, Italy, UAE Team Emirates, 36:08:32.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Jumbo-Visma, 1:50.

3. Nans Peters, France, AG2R La Mondiale, 2:21.

4. Jose Rojas, Spain, Movistar, 2:33.

5. Fausto Masnada, Italy, Androni Giocattoli-Sidermec, 2:36.

6. Andrey Amador, Costa Rica, Movistar, 2:39.

7. Amaro Antunes, Portugal, CCC, 3:05.

8. Valentin Madouas, France, Groupama-FDJ, 3:27.

9. Giovanni Carboni, Italy, Bardiana CSF, 3:30.

10. Pello Bilbao, Spain, Astana, 3:32.

Also

33. Joe Dombrowski, United States, EF Education First, 7:29.

43. Larry Warbasse, United States, AG2R La Mondiale, 12:26.

72. Brent Bookwalter, United States, Mitchelton-Scott, 24:17.

99. Nathan Brown, United States, EF Education First, 35:35.

100. Sepp Kuss, United States, Jumbo-Visma, 36:20.

117. Chad Haga, United States, Sunweb, 45:23.

128. Sean Bennett, United States, EF Education First, 49:46.

