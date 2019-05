Impact-Los Angeles FC, Sums

By The Associated Press

Montreal 0 2—2 Los Angeles FC 3 1—4

First half_1, Los Angeles FC, Ramirez, 3, 7th minute; 2, Los Angeles FC, Vela, 15 (Atuesta), 28th; 3, Los Angeles FC, Blessing, 1 (Rossi), 31st.

Second half_4, Los Angeles FC, Blackmon, 1 (Vela), 55th; 5, Montreal, Segura, 0 (own goal), 70th; 6, Montreal, Taider, 4 (penalty kick), 84th.

Goalies_Montreal, Evan Bush, Clement Diop; Los Angeles FC, Tyler Miller, Pablo Sisniega.

Yellow Cards_Los Angeles FC, Zimmermann, 83rd.

Referee_Armando Villarreal. Assistant Referees_Ian Anderson; Jeffrey Greeson; Edvin Jurisevic. 4th Official_Elton Garcia.

A_22,444.

Lineups

Los Angeles FC_Tyler Miller; Tristan Blackmon, Jordan Harvey, Eddie Segura, Walker Zimmermann; Eduard Atuesta (Andre Horta, 72nd), Mark Anthony Kaye; Latif Blessing, Christian Ramirez (Adama Diomande, 65th), Diego Rossi (Josh Perez, 90th), Carlos Vela.

Montreal_Evan Bush; Zakaria Diallo, Jukka Raitala, Bacary Sagna; Mike Azira, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti (Ken Krolicki, 65th), Shamit Shome, Saphir Taider; Orji Okwonkwo (Mathieu Choiniere, 41st), Maximiliano Urruti (Anthony Jackson-Hamel, 77th).

