Indians 10, Orioles 0

By The Associated Press

Baltimore Cleveland ab r h bi ab r h bi Villar ss 3 0 1 0 Lindor ss 4 2 2 0 Ri.Mrtn ph-ss 1 0 0 0 Kipnis 2b 3 1 1 0 Smth Jr lf 4 0 0 0 M.Frman pr-2b 1 0 1 2 Mancini rf 3 0 0 0 C.Sntna 1b 4 1 2 2 Rickard rf 1 0 0 0 C.Gnzal lf 3 1 0 1 C.Davis 1b 4 0 0 0 Ramirez 3b 3 0 0 1 S.Wlkrs cf 3 0 1 0 Bauers dh 5 0 0 0 R.Nunez dh 3 0 0 0 R.Perez c 4 1 1 1 R.Ruiz 3b 3 0 1 0 L.Mrtin cf 4 2 2 0 Alberto 2b 3 0 1 0 Mercado rf 3 2 2 1 Wynns c 3 0 1 0 Totals 31 0 5 0 Totals 34 10 11 8

Baltimore 000 000 000— 0 Cleveland 212 003 20x—10

E_G.Ynoa (1). DP_Cleveland 1. LOB_Baltimore 4, Cleveland 8. 2B_Lindor 2 (4), M.Freeman (1), L.Martin (6), Mercado (2). HR_C.Santana (7). SB_Lindor (5). CS_Mercado (1). SF_C.Gonzalez (1).

IP H R ER BB SO Baltimore Ramirez L,0-2 3 1-3 6 5 4 4 3 Bleier 2 1 1 1 0 1 Ynoa 1 2-3 4 4 2 3 1 Castro 1 0 0 0 0 1 Cleveland Bieber W,3-2 9 5 0 0 0 15

WP_Ramirez.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Chad Fairchild; Second, Paul Emmel; Third, Mike Estabrook.

Advertisement

T_2:49. A_21,377 (35,225).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.