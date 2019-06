Indians 14, Red Sox 9

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 6 2 3 1 0 0 .289 Mercado rf 6 2 3 0 0 2 .333 Santana 1b 4 4 3 5 2 1 .284 Kipnis 2b 6 0 1 0 0 2 .222 Ramirez 3b 5 2 2 2 0 1 .209 Bauers dh 5 2 2 1 0 1 .215 Allen lf 4 1 2 2 0 0 .137 Plawecki c 4 1 2 2 1 1 .164 Martin cf 4 0 0 0 1 2 .223 Totals 44 14 18 13 4 10

Boston AB R H BI BB SO Avg. Benintendi lf 5 1 2 3 0 2 .260 Betts rf 5 1 2 1 0 1 .291 Devers 3b 5 0 1 0 0 2 .325 Martinez dh 5 1 0 0 0 2 .298 Bogaerts ss 4 2 2 2 1 0 .293 Holt 2b 4 1 1 1 0 1 .143 a-Nunez ph 1 0 0 0 0 0 .202 Chavis 1b 5 0 0 0 0 2 .269 Bradley Jr. cf 4 2 3 1 0 1 .185 Vazquez c 4 1 3 1 0 1 .301 Totals 42 9 14 9 1 12

Cleveland 213 112 400—14 18 1 Boston 120 300 030— 9 14 0

a-popped out for Holt in the 9th.

E_Ramirez (9). LOB_Cleveland 8, Boston 7. 2B_Santana (11), Ramirez 2 (9), Bauers (7), Plawecki (6), Benintendi (10), Holt (1), Bradley Jr. (9), Vazquez (8). 3B_Santana (1), Allen 2 (2). HR_Santana (10), off Weber; Betts (9), off Bieber; Bradley Jr. (4), off Bieber; Benintendi (6), off Bieber; Bogaerts (10), off Cole. RBIs_Lindor (19), Santana 5 (34), Ramirez 2 (17), Bauers (20), Allen 2 (10), Plawecki 2 (4), Benintendi 3 (25), Betts (27), Bogaerts 2 (37), Holt (3), Bradley Jr. (14), Vazquez (20). CS_Martin (5).

Runners left in scoring position_Cleveland 5 (Mercado, Kipnis, Ramirez, Bauers, Martin); Boston 5 (Benintendi, Betts 2, Chavis 2). RISP_Cleveland 8 for 23; Boston 3 for 10.

Advertisement

Runners moved up_Bauers, Kipnis.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Bieber, W, 4-2 5 8 6 6 0 6 77 3.67 Perez 2 1 0 0 0 3 30 4.11 Cole 2-3 3 3 1 0 1 17 2.00 Olson 1-3 2 0 0 0 1 13 3.52 Wittgren 1-3 0 0 0 1 1 10 2.25 Hand, S, 15-15 2-3 0 0 0 0 0 8 1.19 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Weber, L, 1-1 4 8 7 7 2 2 82 4.50 Taylor 1 2 1 1 0 1 18 9.00 Brewer 1 2 2 2 1 1 22 5.87 Velazquez 2 4 4 4 1 4 45 5.97 Hembree 1 2 0 0 0 2 22 2.88

Olson pitched to 2 batters in the 9th.

Inherited runners-scored_Olson 1-0, Wittgren 2-0, Hand 3-0. HBP_Weber (Allen). WP_Weber.

Umpires_Home, Marty Foster; First, Jerry Meals; Second, Ron Kulpa; Third, Gabe Morales.

T_3:42. A_34,824 (37,731).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.