Knoxville Open Scores

By The Associated Press

Sunday At Fox Den CC Knoxville, Tenn. Purse: $550,000 Yardage: 7,088; Par: 71 Robby Shelton, 67-65-66-71—269 Mark Anderson 67-66-69-68—270 Mark Hubbard 65-65-70-71—271 Tim Wilkinson 66-67-68-70—271 Xinjun Zhang 68-65-68-70—271 Billy Kennerly 65-66-69-72—272 George Cunningham 70-68-68-67—273 Brian Richey 67-71-67-68—273 Chase Seiffert 69-65-68-71—273 Wes Roach 71-67-71-65—274 Ben Taylor 68-68-64-74—274 Greg Yates 70-69-66-69—274 Joseph Bramlett 71-66-67-71—275 Ryan Brehm 64-68-73-70—275 Chad Campbell 67-67-69-72—275 Talor Gooch 67-68-71-69—275 Henrik Norlander 68-68-70-69—275 Michael Arnaud 72-67-71-66—276 Chris Baker 69-67-69-71—276 Will Cannon 74-64-67-71—276 Michael Gligic 70-68-69-69—276 Brock Mackenzie 70-66-72-68—276 John Merrick 72-67-66-71—276 Chad Ramey 71-67-71-67—276 Jonathan Randolph 68-70-72-66—276 Vincent Whaley 73-64-69-70—276 Thomas Bass 69-69-65-74—277 Scott Harrington 69-67-69-72—277 William Harrold 68-66-69-74—277 Brad Hopfinger 70-65-72-70—277 D.H. Lee 67-68-71-71—277 Jordan Niebrugge 70-69-69-69—277 Rob Oppenheim 68-68-68-73—277 Ryan Yip 71-64-71-71—277 Todd Baek 72-67-69-70—278 Casey Wittenberg 72-66-67-73—278 Tag Ridings 69-70-72-68—279 Erik Barnes 68-69-72-70—279 Rafael Becker 70-66-72-71—279 Michael Gellerman 69-67-73-70—279 Matt Harmon 68-70-70-71—279 Rico Hoey 68-69-71-71—279 Kyle Jones 68-69-68-74—279 Timothy Madigan 74-65-69-71—279 Jack Maguire 65-69-75-70—279 Christopher Petefish 68-69-71-71—279 John Peterson 70-69-70-70—279 Doc Redman 67-69-71-72—279 Conrad Shindler 72-64-73-70—279 Kevin Dougherty 70-68-70-72—280 Derek Ernst 69-70-71-70—280 Matthew Short 67-68-73-72—280 Doug Ghim 69-70-68-73—280 Luke Guthrie 66-71-69-74—280 Grant Hirschman 68-67-71-74—280 Carson Young 68-71-69-72—280 Jimmy Beck 70-67-69-75—281 Albin Choi 69-70-72-70—281 Oscar Fraustro 69-68-70-74—281 Seann Harlingten 70-69-72-70—281 Dylan Meyer 71-68-72-70—281 Patrick Sullivan 69-67-69-76—281 Dawie van der Walt 72-67-74-68—281 Tyson Alexander 67-70-64-81—282 Oliver Bekker 71-68-71-73—283 Norman Xiong 70-69-72-72—283 Brad Fritsch 71-68-73-72—284 Kyle Reifers 70-68-74-72—284 Callum Tarren 69-70-69-78—286 Joseph Winslow 70-67-77-73—287 Max Greyserman 71-68-80-72—291 Jeffrey Kang 73-64-76-79—292 Bryan Bigley 71-68-75-80—294

