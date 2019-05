LPGA Tour _ Pure Silk Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Kingsmill Resrt, River Course Williamsburg, Va. Purse: $1.3 million Yardage: 6,430; Par 71 Final Round Bronte Law 65-68-67-67—267 Madelene Sagstrom 68-66-69-66—269 Brooke M. Henderson 66-71-64-68—269 Nasa Hataoka 68-67-65-69—269 Wei-Ling Hsu 72-67-65-66—270 Azahara Munoz 71-69-67-64—271 Carlota Ciganda 69-65-68-69—271 Jennifer Song 65-68-68-71—272 Cristie Kerr 70-70-70-63—273 Katherine Perry 66-73-66-68—273 Caroline Masson 69-69-67-69—274 Ashleigh Buhai 68-67-70-69—274 Shanshan Feng 75-67-69-64—275 Hee Young Park 68-73-68-66—275 Minjee Lee 68-73-67-67—275 Amy Olson 70-68-70-67—275 Jessica Korda 69-68-71-67—275 Gaby Lopez 68-72-67-68—275 Mi Jung Hur 68-71-68-68—275 Charley Hull 68-69-69-69—275 Gemma Dryburgh 66-75-70-65—276 Hannah Green 70-69-70-67—276 Jin Young Ko 71-68-69-68—276 Austin Ernst 68-70-70-68—276 Haru Nomura 69-67-71-69—276 Lauren Kim 71-70-69-67—277 Lindy Duncan 70-71-67-69—277 Jeongeun Lee 68-68-72-69—277 Morgan Pressel 71-69-67-70—277 Kendall Dye 70-70-67-70—277 Brittany Lincicome 68-69-70-70—277 Jasmine Suwannapura 66-71-70-70—277 Kristen Gillman 71-70-68-69—278 Anna Nordqvist 65-72-71-70—278 Brittany Lang 71-71-69-68—279 Sung Hyun Park 71-66-74-68—279 Marina Alex 69-70-71-69—279 Yu Liu 71-66-72-70—279 Cheyenne Knight 70-67-71-71—279 Haeji Kang 70-70-67-72—279 Mi Hyang Lee 68-70-69-72—279 Nelly Korda 69-66-72-72—279 Stephanie Meadow 73-69-71-67—280 Beatriz Recari 69-70-72-69—280 Lauren Stephenson 71-67-73-69—280 Pernilla Lindberg 72-67-71-70—280 Ariya Jutanugarn 71-68-69-72—280 Alison Lee 68-71-69-72—280 Xiyu Lin 72-69-71-69—281 Paula Creamer 71-71-69-70—281 Sandra Gal 68-70-72-71—281 Giulia Molinaro 68-70-70-73—281 Peiyun Chien 69-67-70-75—281 Angel Yin 67-69-69-76—281 Sakura Yokomine 68-73-71-70—282 Pannarat Thanapolboonyaras 69-71-72-70—282 Stacy Lewis 69-70-73-70—282 Dana Finkelstein 69-71-75-68—283 Tiffany Chan 72-70-70-71—283 Jane Park 70-71-70-72—283 Moriya Jutanugarn 71-69-71-72—283 Jacqui Concolino 66-67-76-74—283 Karrie Webb 73-69-72-70—284 Robyn Choi 73-69-70-72—284 Dori Carter 69-73-75-68—285 Clariss Guce 72-69-72-72—285 Alana Uriell 70-69-71-75—285 Suzuka Yamaguchi 68-74-73-71—286 Mina Harigae 71-69-74-72—286 Na Yeon Choi 70-69-75-73—287 Brittany Altomare 68-70-75-74—287 In Gee Chun 70-71-71-75—287 Angela Stanford 72-70-73-73—288 Linnea Strom 72-65-74-77—288 Louise Stahle 68-73-77-71—289 Christina Kim 72-69-75-73—289

