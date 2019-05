Made In Denmark Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Himmerland Golf & Spa Resort Farso, Denmark Purse: $3.35 million Yardage: 6,881; Par: 71 Third Round Bernd Wiesberger (Aut) 68-69-67—204 Robert Macintyre (USA) 67-70-68—205 Max Schmitt (Ger) 68-70-68—206 Matthias Schwab (Aut) 68-66-72—207 Oliver Wilson (USA) 68-71-68—208 Romain Langasque (Fra) 69-66-72—208 Pablo Larrazabal (Spa) 68-71-68—208 Paul Dunne (USA) 68-70-70—209 Alejandro Canizares (Spa) 66-69-73—209 Matthew Southgate (USA) 66-73-69—209 Richie Ramsay (USA) 72-69-68—209 Espen Kofstad (Nor) 68-72-69—209 Scott Jamieson (USA) 70-70-69—209 Lee Westwood (USA) 70-73-66—209 Lasse Jensen (Den) 72-69-69—210 Paul Waring (USA) 66-75-69—210 Richard McEvoy (USA) 72-71-67—210 Chris Paisley (USA) 68-71-71—210 Gonzalo Fernandez-Castano (Spa) 71-72-67—210 Jason Scrivener (Aus) 69-74-67—210 Tapio Pulkkanen (Fin) 70-70-70—210 Edoardo Molinari (Ita) 66-73-71—210 Stuart Manley (USA) 69-70-72—211 Wade Ormsby (Aus) 71-70-70—211 Grant Forrest (USA) 70-71-70—211 Benjamin Hebert (Fra) 67-72-72—211 John Catlin (USA) 67-74-70—211 Louis De Jager (Rsa) 68-75-68—211 Adrian Otaegui (Spa) 71-72-68—211 Alvaro Quiros (Spa) 70-67-74—211 Gavin Moynihan (USA) 74-68-70—212 Alexander Bjork (Swe) 68-70-74—212 Thomas Detry (Bel) 72-69-71—212 Aaron Rai (USA) 74-68-70—212 Andrew Johnston (USA) 68-74-71—213 Nick Cullen (Aus) 73-69-71—213 Darren Fichardt (Rsa) 70-73-70—213 Oliver Fisher (USA) 68-71-74—213 Martin Simonsen (Den) 71-68-74—213 Kim Koivu(Fin) 70-72-71—213 Andy Sullivan (USA) 73-68-72—213 Jeff Winther (Den) 73-67-73—213 Andrea Pavan (Ita) 74-68-71—213 Thomas Pieters (Bel) 70-71-72—213 Matt Wallace (USA) 67-73-74—214 S.S.P Chawrasia (Ind) 70-71-73—214 Christofer Blomstrand (Swe) 70-72-72—214 Haydn Porteous (Rsa) 69-72-73—214 Joakim Lagergren (Swe) 67-74-73—214 Guido Migliozzi (Spa) 70-71-73—214 Adrien Saddier (Fra) 70-68-76—214 Victor Dubuisson (Fra) 68-71-75—214 David Drysdale (USA) 68-73-73—214 Tom Murray (USA) 66-75-73—214 Gaganjeet Bhullar (Ind) 70-73-71—215 Robert Rock (USA) 70-72-73—215 Jamie Donaldson (USA) 71-70-74—215 David Horsey (USA) 69-73-73—215 James Morrison (USA) 69-71-75—215 Michael Hoey (USA) 68-73-74—215 Thongchai Jaidee (Tha) 71-71-73—215 Kristian Krogh Johannessen (Nor) 68-72-76—216 Marcus Kinhult (Swe) 72-71-73—216 Pelle Edberg (Swe) 67-75-74—216 Joel Girrbach (Swi) 71-69-76—216 Mathias Gladbjerg (Den) 69-72-76—217 Morten Orum Madsen (Den) 72-71-74—217 Ben Evans (USA) 75-67-76—218 Ivan Cantero Gutierrez(Spa) 73-70-75—218 Niklas Lemke (Swe) 69-72-77—218 Jin-ho Choi (Kor) 71-71-76—218 Kurt Kitayama (USA) 72-68-78—218 Shubhankar Sharma (Ind) 72-70-77—219 David Law (USA) 74-69-76—219

