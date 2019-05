Made In Denmark Leading Scores

By The Associated Press

Friday At Himmerland Golf & Spa Resort Farso, Denmark Purse: $3.35 million Yardage: 6,881; Par: 71 Second Round Matthias Schwab, Austria 68-66—134 Alejandro Cañizares, Spain 66-69—135 Romain Langasque, France 69-66—135 Alvao Quiros, Spain 70-67—137 Robert MacIntyre, Scotland 67-70—137 Bernd Wiesberger, Austria 68-69—137 Adrien Saddier, France 70-68—138 Max Schmitt, Germany 68-70—138 Paul Dunne, Ireland 68-70—138 Alexander Bjork, Sweden 68-70—138 Victor Dubuisson, France 68-71—139 Pablo Larrazábal, France 68-71—139 Oliver Fisher, England 68-71—139 Benjamin Hebert, France 67-72—139 Oliver Wilson, England 68-71—139 Chris Paisley, England 68-71—139 Matthew Southgate, England 66-73—139 Martin Simonsen, Denmark 71-68—139 Edoardo Molinari, Italy 66-73—139 Stuart Manley, Wales 69-70—139 Also Kurt Kitayama, United States 72-68—140 Matt Wallace, England 67-73—140 John Catlin, United States 67-74—141 Missed cut Sean Crocker, United States 74-70—144 Lucas Bjerregaard, Denmark 71-74—145 Sihwan Kim, United States 76-72—148

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.