Marlins 4, Giants 2

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Panik 2b 4 0 1 0 0 0 .251 Yastrzemski lf 4 0 0 0 0 2 .200 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Posey c 4 1 1 0 0 1 .248 Sandoval 3b 4 0 1 0 0 1 .297 Belt 1b 4 1 1 2 0 1 .230 Pillar rf 4 0 0 0 0 1 .211 Crawford ss 3 0 1 0 1 0 .209 Duggar cf 4 0 1 0 0 2 .238 Bumgarner p 1 0 0 0 1 0 .160 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — c-Vogt ph-lf 1 0 0 0 0 1 .279 Totals 33 2 6 2 2 9

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dean lf 3 1 1 0 0 0 .190 b-Walker ph 1 0 1 1 0 0 .299 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — Herrera cf 0 0 0 0 0 0 .207 Cooper rf 3 0 0 1 0 0 .222 Romo p 0 0 0 0 0 0 — B.Anderson 3b 3 0 1 0 0 1 .236 Castro 2b 3 1 1 1 0 2 .233 Ramirez cf-rf 4 0 1 1 0 0 .400 Prado 1b 4 0 0 0 0 0 .236 Alfaro c 4 1 4 0 0 0 .278 Rojas ss 3 0 1 0 1 1 .250 Lopez p 2 0 0 0 0 1 .250 N.Anderson p 0 0 0 0 0 0 — a-Granderson ph-lf 1 1 1 0 0 0 .188 Totals 31 4 11 4 1 5

San Francisco 000 100 001—2 6 0 Miami 001 000 21x—4 11 1

a-singled for N.Anderson in the 7th. b-doubled for Dean in the 7th. c-struck out for Melancon in the 8th.

E_Alfaro (2). LOB_San Francisco 6, Miami 7. 2B_Posey (14), Duggar (9), Alfaro (3), Walker (10). 3B_Castro (1). HR_Belt (8), off Lopez. RBIs_Belt 2 (20), Cooper (11), Castro (16), Ramirez (5), Walker (14). SB_Belt (2). SF_Cooper, Castro.

Runners left in scoring position_San Francisco 4 (Panik 2, Sandoval, Duggar); Miami 3 (B.Anderson, Ramirez, Lopez). RISP_San Francisco 1 for 6; Miami 2 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Yastrzemski, Posey. GIDP_Prado, Lopez.

DP_San Francisco 2 (Panik, Posey, Sandoval), (Sandoval, Panik, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 3-5 6 6 2 2 1 4 81 4.01 Melancon 1 2 1 1 0 0 14 2.53 Dyson 1 3 1 1 0 1 13 2.67 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Lopez 6 4 1 1 1 5 89 4.99 N.Anderson, W, 2-2 1 0 0 0 0 0 10 5.16 Guerrero, H, 4 1 0 0 0 0 2 13 3.32 Romo, S, 11-12 1 2 1 1 1 2 25 4.50

Bumgarner pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Melancon 1-1. HBP_Bumgarner (B.Anderson). WP_Bumgarner.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Gary Cederstrom; Second, Marvin Hudson; Third, Adrian Johnson.

T_2:38. A_6,487 (36,742).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.