Mets 6, Nationals 1

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Turner ss 4 0 0 0 0 1 .268 Eaton rf 3 1 1 1 1 0 .269 Rendon 3b 3 0 0 0 1 0 .325 Soto lf 4 0 1 0 0 1 .253 Adams 1b 4 0 1 0 0 2 .250 Suzuki c 4 0 0 0 0 2 .261 Dozier 2b 3 0 0 0 0 2 .203 Robles cf 2 0 0 0 1 0 .237 Scherzer p 2 0 0 0 0 2 .111 Ross p 0 0 0 0 0 0 — Grace p 0 0 0 0 0 0 — c-Kendrick ph 1 0 0 0 0 0 .304 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Doolittle p 0 0 0 0 0 0 .000 Guerra p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 1 3 1 3 10

New York AB R H BI BB SO Avg. Rosario ss 5 0 1 0 0 2 .261 J.Davis lf 4 0 1 0 0 3 .282 Bashlor p 0 0 0 0 0 0 — Cano 2b 2 0 0 0 0 0 .241 Hechavarria 2b 1 1 1 0 1 0 .188 Alonso 1b 4 0 0 0 0 3 .254 Frazier 3b 3 1 1 0 1 0 .211 Gomez rf 2 1 0 0 1 0 .077 Lagares cf 4 1 1 3 0 1 .207 Nido c 2 0 0 0 0 2 .172 a-Ramos ph-c 1 1 0 0 1 0 .241 deGrom p 2 0 1 0 0 0 .250 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 — b-Smith ph 1 0 0 0 0 0 .300 Gagnon p 0 0 0 0 0 0 .333 d-R.Davis ph-lf 1 1 1 3 0 0 1.000 Totals 32 6 7 6 4 11

Washington 100 000 000—1 3 1 New York 000 000 06x—6 7 0

a-grounded out for Nido in the 7th. b-grounded out for Gsellman in the 7th. c-grounded out for Grace in the 8th. d-homered for Gagnon in the 8th.

E_Adams (2). LOB_Washington 5, New York 7. 2B_J.Davis (6), Frazier (2), Lagares (3), Hechavarria (1). HR_Eaton (4), off deGrom; R.Davis (1), off Doolittle. RBIs_Eaton (12), Lagares 3 (11), R.Davis 3 (3).

Runners left in scoring position_Washington 2 (Adams, Scherzer); New York 5 (Cano, Alonso, Frazier 2, Nido). RISP_Washington 0 for 3; New York 2 for 9.

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 6 4 0 0 2 9 109 3.41 Ross, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 3 7.82 Grace, H, 4 2-3 0 0 0 0 0 10 8.02 Barraclough, L, 0-1, H, 6 2-3 1 2 2 1 1 14 5.40 Doolittle, BS, 2-10 0 2 4 4 1 0 12 3.43 Guerra 1-3 0 0 0 0 1 4 3.77 New York IP H R ER BB SO NP ERA deGrom 6 2 1 1 3 8 103 3.72 Gsellman 1 0 0 0 0 1 7 2.48 Gagnon, W, 3-0 1 0 0 0 0 0 7 3.21 Bashlor 1 1 0 0 0 1 16 1.00

Doolittle pitched to 4 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Doolittle 2-2. HBP_Doolittle (Gomez).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Bruce Dreckman; Second, Paul Emmel; Third, Mike Estabrook.

T_2:59. A_27,188 (41,922).

