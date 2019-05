MLS Leaders

By The Associated Press

Through Saturday, May 18

Goals Carlos Vela, LFC 13 Zlatan Ibrahimovic, LA 9 Kei Kamara, COL 7 Krisztian Nemeth, KC 7 Wayne Rooney, DC 7 Diego Rossi, LFC 7 Mauro Manotas, HOU 6 Jozy Altidore, TOR 5 Josef Martinez, ATL 5 Nani, ORL 5 Nemanja Nikolic, CHI 5 Alejandro Pozuelo, TOR 5 Darwin Quintero, MIN 5 Memo Rodriguez, HOU 5 Albert Rusnak, RSL 5 Assists Nicolas Lodeiro, SEA 7 Carlos Vela, LFC 7 Alberth Elis, HOU 6 Alejandro Pozuelo, TOR 6 Diego Valeri, POR 6 Eduard Atuesta, LFC 5 Michael Barrios, DAL 5 Sebastian Blanco, POR 5 Latif Blessing, LFC 5 Mark-Anthony Kaye, LFC 5 Romain Metanire, MIN 5 Maximiliano Urruti, MTL 5

___

Shots Carlos Vela, LFC 72 Zlatan Ibrahimovic, LA 50 Diego Rossi, LFC 46 Aleksandar Katai, CHI 42 Josef Martinez, ATL 40 Sebastian Blanco, POR 38 Wayne Rooney, DC 38 Mauro Manotas, HOU 37 Dom Dwyer, ORL 33 Alexandru Mitrita, NYC 33

___

Shots on Goal Carlos Vela, LFC 27 Diego Rossi, LFC 19 Zlatan Ibrahimovic, LA 16 Kei Kamara, COL 16 Alejandro Pozuelo, TOR 15 Wayne Rooney, DC 15 Mauro Manotas, HOU 14 Josef Martinez, ATL 14 Cristian Espinoza, SJ 13 Aleksandar Katai, CHI 13 Krisztian Nemeth, KC 13 Jefferson Savarino, RSL 13 Diego Valeri, POR 13

___

Cautions Anibal Godoy, SJ 6 Michael Barrios, DAL 5 Diego Chara, POR 5 Samuel Piette, MTL 5 Bacary Sagna, MTL 5 Bastian Schweinsteiger, CHI 5

13 players tied with 4

Advertisement

___

Cards Y R TOTAL Diego Chara, POR 5 1 6 Anibal Godoy, SJ 6 0 6 Michael Barrios, DAL 5 0 5 Francisco Calvo, CHI 4 1 5 Cristian Espinoza, SJ 4 1 5 Damir Kreilach, RSL 4 1 5 Samuel Piette, MTL 5 0 5 Bacary Sagna, MTL 5 0 5 Bastian Schweinsteiger, CHI 5 0 5

20 players tied with 4

___

Goals-Allowed Avg. Tyler Miller, LFC 0.62 Brad Guzan, ATL 0.73 Bill Hamid, DC 0.93 Stefan Frei, SEA 1.08 Sean Johnson, NYC 1.09 Zack Steffen, CLB 1.09 Joe Willis, HOU 1.09 Andre Blake, PHI 1.18 Maxime Crepeau, VAN 1.25 Jesse Gonzalez, DAL 1.27

___

Shutouts Bill Hamid, DC 7 Evan Bush, MTL 6 Brad Guzan, ATL 6 Sean Johnson, NYC 6 Tyler Miller, LFC 6 Stefan Frei, SEA 5 Vito Mannone, MIN 4 David Ousted, CHI 4 Zack Steffen, CLB 4 David Bingham, LA 3 Maxime Crepeau, VAN 3 Daniel Vega, SJ 3

___

Saves Bill Hamid, DC 51 Stefan Frei, SEA 45 Daniel Vega, SJ 41 Maxime Crepeau, VAN 40 Brian Rowe, ORL 40 David Bingham, LA 36 Zack Steffen, CLB 36 Jeff Attinella, POR 35 Joe Willis, HOU 33 Vito Mannone, MIN 32 Tim Melia, KC 32

___

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.