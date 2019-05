MLS Leaders

By The Associated Press

Goals

Carlos Vela, LFC ~ 15

Zlatan Ibrahimovic, LA ~ 9

Kei Kamara, COL ~ 7

Nani, ORL ~ 7

Krisztian Nemeth, KC ~ 7

Wayne Rooney, DC ~ 7

Diego Rossi, LFC ~ 7

Mauro Manotas, HOU ~ 6

Josef Martinez, ATL ~ 6

Jozy Altidore, TOR ~ 5

Nemanja Nikolic, CHI ~ 5

Alejandro Pozuelo, TOR ~ 5

Darwin Quintero, MIN ~ 5

Memo Rodriguez, HOU ~ 5

Albert Rusnak, RSL ~ 5

Assists

Carlos Vela, LFC ~ 9

Nicolas Lodeiro, SEA ~ 7

Eduard Atuesta, LFC ~ 6

Alberth Elis, HOU ~ 6

Alejandro Pozuelo, TOR ~ 6

Diego Valeri, POR ~ 6

Michael Barrios, DAL ~ 5

Sebastian Blanco, POR ~ 5

Latif Blessing, LFC ~ 5

Mark-Anthony Kaye, LFC ~ 5

Romain Metanire, MIN ~ 5

Maximiliano Urruti, MTL ~ 5

Shots

Carlos Vela, LFC ~ 80

Diego Rossi, LFC ~ 53

Zlatan Ibrahimovic, LA ~ 50

Josef Martinez, ATL ~ 44

Aleksandar Katai, CHI ~ 42

Kei Kamara, COL ~ 39

Sebastian Blanco, POR ~ 38

Wayne Rooney, DC ~ 38

Mauro Manotas, HOU ~ 37

Dom Dwyer, ORL ~ 36

Shots on Goal

Carlos Vela, LFC ~ 32

Diego Rossi, LFC ~ 24

Kei Kamara, COL ~ 17

Nani, ORL ~ 17

Zlatan Ibrahimovic, LA ~ 16

Josef Martinez, ATL ~ 15

Alejandro Pozuelo, TOR ~ 15

Wayne Rooney, DC ~ 15

Jefferson Savarino, RSL ~ 15

Mauro Manotas, HOU ~ 14

Cautions

Anibal Godoy, SJ ~ 6

Michael Barrios, DAL ~ 5

Diego Chara, POR ~ 5

Dom Dwyer, ORL ~ 5

Samuel Piette, MTL ~ 5

Bacary Sagna, MTL ~ 5

Bastian Schweinsteiger, CHI ~ 5

19 players tied with 4

Cards

~ Y R TOTAL

Diego Chara, POR ~ 5 1 6

Anibal Godoy, SJ ~ 6 0 6

Michael Barrios, DAL ~ 5 0 5

Francisco Calvo, CHI ~ 4 1 5

Dom Dwyer, ORL ~ 5 0 5

Cristian Espinoza, SJ ~ 4 1 5

Damir Kreilach, RSL ~ 4 1 5

Samuel Piette, MTL ~ 5 0 5

Bacary Sagna, MTL ~ 5 0 5

Bastian Schweinsteiger, CHI ~ 5 0 5

Goals-Allowed Avg.

Tyler Miller, LFC ~ 0.73

Brad Guzan, ATL ~ 0.85

Bill Hamid, DC ~ 0.93

Stefan Frei, SEA ~ 1.08

Sean Johnson, NYC ~ 1.09

Zack Steffen, CLB ~ 1.09

Joe Willis, HOU ~ 1.09

Andre Blake, PHI ~ 1.18

David Bingham, LA ~ 1.21

Maxime Crepeau, VAN ~ 1.25

Jesse Gonzalez, DAL ~ 1.25

Luis Robles, NYR ~ 1.25

Shutouts

Bill Hamid, DC ~ 7

Evan Bush, MTL ~ 6

Brad Guzan, ATL ~ 6

Sean Johnson, NYC ~ 6

Tyler Miller, LFC ~ 6

Stefan Frei, SEA ~ 5

David Bingham, LA ~ 4

Vito Mannone, MIN ~ 4

David Ousted, CHI ~ 4

Zack Steffen, CLB ~ 4

Saves

Bill Hamid, DC ~ 51

David Bingham, LA ~ 46

Stefan Frei, SEA ~ 45

Brian Rowe, ORL ~ 42

Daniel Vega, SJ ~ 41

Maxime Crepeau, VAN ~ 40

Zack Steffen, CLB ~ 36

Jeff Attinella, POR ~ 35

Evan Bush, MTL ~ 35

Tim Howard, COL ~ 35

