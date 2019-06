MLS Leaders

By The Associated Press

Through Wednesday, May 29

Goals Carlos Vela, LFC 15 Zlatan Ibrahimovic, LA 10 Josef Martinez, ATL 8 Wayne Rooney, DC 8 Kei Kamara, COL 7 Nani, ORL 7 Krisztian Nemeth, KC 7 Diego Rossi, LFC 7 Johnny Russell, KC 7 Mauro Manotas, HOU 6 CJ Sapong, CHI 6 Chris Wondolowski, SJ 6 Assists Carlos Vela, LFC 9 Nicolas Lodeiro, SEA 8 Diego Valeri, POR 7 Eduard Atuesta, LFC 6 Sebastian Blanco, POR 6 Alberth Elis, HOU 6 Cristian Espinoza, SJ 6 Alejandro Pozuelo, TOR 6

8 players tied with 5

Shots Carlos Vela, LFC 80 Zlatan Ibrahimovic, LA 54 Diego Rossi, LFC 53 Aleksandar Katai, CHI 52 Josef Martinez, ATL 50 Wayne Rooney, DC 47 Kei Kamara, COL 43 Sebastian Blanco, POR 39 Mauro Manotas, HOU 39 Dom Dwyer, ORL 36 Jefferson Savarino, RSL 36

Shots on Goal Carlos Vela, LFC 32 Diego Rossi, LFC 24 Zlatan Ibrahimovic, LA 18 Kei Kamara, COL 18 Josef Martinez, ATL 18 Nani, ORL 17 Wayne Rooney, DC 17 Aleksandar Katai, CHI 16 Jefferson Savarino, RSL 16 Felipe Gutierrez, KC 15 Alejandro Pozuelo, TOR 15 Johnny Russell, KC 15 Diego Valeri, POR 15

Cautions Diego Chara, POR 6 Anibal Godoy, SJ 6 Samuel Piette, MTL 6 Bacary Sagna, MTL 6 Michael Barrios, DAL 5 Dom Dwyer, ORL 5 Cristian Espinoza, SJ 5 Damir Kreilach, RSL 5 Nicolas Lodeiro, SEA 5 Romain Metanire, MIN 5 Bastian Schweinsteiger, CHI 5 Tommy Thompson, SJ 5 Kendall Waston, CIN 5

Cards Y R TOTAL Diego Chara, POR 6 1 7 Cristian Espinoza, SJ 5 1 6 Anibal Godoy, SJ 6 0 6 Damir Kreilach, RSL 5 1 6 Samuel Piette, MTL 6 0 6 Bacary Sagna, MTL 6 0 6 Michael Barrios, DAL 5 0 5 Francisco Calvo, CHI 4 1 5 Dom Dwyer, ORL 5 0 5 Nicolas Lodeiro, SEA 5 0 5 Romain Metanire, MIN 5 0 5 Diego Rubio, COL 4 1 5 Bastian Schweinsteiger, CHI 5 0 5 Tommy Thompson, SJ 5 0 5 Kendall Waston, CIN 5 0 5

Goals-Allowed Avg. Tyler Miller, LFC 0.73 Brad Guzan, ATL 0.79 Steve Clark, POR 1.00 Bill Hamid, DC 1.06 Sean Johnson, NYC 1.08 Joe Willis, HOU 1.08 David Bingham, LA 1.13 Luis Robles, NYR 1.15 Stefan Frei, SEA 1.21 Maxime Crepeau, VAN 1.23

Shutouts Brad Guzan, ATL 7 Bill Hamid, DC 7 Evan Bush, MTL 6 Sean Johnson, NYC 6 Tyler Miller, LFC 6 David Bingham, LA 5 Stefan Frei, SEA 5 Vito Mannone, MIN 5 David Ousted, CHI 4 Zack Steffen, CLB 4

Saves Bill Hamid, DC 60 David Bingham, LA 51 Stefan Frei, SEA 49 Maxime Crepeau, VAN 43 Daniel Vega, SJ 43 Brian Rowe, ORL 42 Vito Mannone, MIN 40 Tim Melia, KC 39 Evan Bush, MTL 38 Zack Steffen, CLB 37

