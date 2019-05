Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through May 26 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz Jr. 643 149 146 90 $11,888,088 Javier Castellano 357 74 58 42 $10,513,149 Jose Ortiz 557 100 97 85 $8,527,571 Joel Rosario 369 80 67 58 $7,662,157 John Velazquez 309 62 54 49 $7,470,671 Flavien Prat 296 72 65 42 $7,345,250 Luis Saez 615 135 94 78 $7,020,661 Ricardo Santana Jr. 455 95 62 60 $6,600,651 Manuel Franco 489 111 102 74 $6,561,088 Tyler Gaffalione 558 88 76 90 $6,233,271 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Steven Asmussen 825 164 145 100 $10,352,211 Chad Brown 247 72 46 33 $8,563,921 Todd Pletcher 342 86 52 49 $6,231,988 William Mott 191 32 24 28 $6,231,489 Brad Cox 363 93 79 51 $5,524,398 Mark Casse 377 70 49 45 $5,325,470 Michael McCarthy 49 9 6 6 $4,602,410 Bob Baffert 123 23 32 18 $4,108,432 John Sadler 137 38 24 24 $3,876,977 Karl Broberg 777 202 141 113 $3,632,044 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Bricks and Mortar 3 3 0 0 $3,406,650 Country House 5 2 1 1 $2,105,800 War of Will 5 3 0 0 $1,360,000 Seeking the Soul 2 0 1 1 $1,288,800 Omaha Beach 4 3 1 0 $1,094,000 Code of Honor 4 1 1 1 $932,070 Tacitus 3 2 0 1 $910,000 Accelerate 1 0 0 1 $900,000 Magic Wand (IRE) 2 0 1 1 $866,875

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 1264 302 219 149 $4,253,488 Jason Bartlett 995 177 176 146 $3,593,079 George Brennan 889 165 143 113 $3,124,550 Jordan Stratton 957 148 134 151 $3,059,158 Aaron Merriman 1685 364 263 224 $2,690,863 Matt Kakaley 954 119 145 141 $2,604,107 Dexter Dunn 1022 157 133 126 $2,589,254 Yannick Gingras 925 184 132 124 $2,542,597 Chris Page 1176 207 159 149 $2,359,050 Corey Callahan 1200 134 161 169 $2,139,465 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 1553 365 241 191 $5,128,482 Rene Allard 676 136 109 76 $2,400,768 Scott Di Domenico 531 110 76 70 $1,586,131 Nick Surick 789 170 134 92 $1,517,112 Richard Moreau 698 120 112 91 $1,295,809 Jim King Jr. 221 56 31 29 $1,227,701 Richard Banca 390 54 61 53 $1,221,205 Jennifer Bongiorno 319 78 48 37 $1,128,056 Carmen Auciello 642 70 90 93 $1,110,213 Andrew Harris 272 57 46 37 $1,003,328 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Western Fame 6HP 8 5 1 1 $448,800 Shartin 6MP 7 6 0 0 $369,500 Rodeo Rock 6GP 9 4 3 1 $289,400 Ideal Jimmy 6GP 17 7 4 1 $223,014 Bettor Joy 5MP 9 5 3 0 $208,180 Apple Bottom Jeans 6MP 12 5 2 5 $180,316 Bettor’s Wish 3HP 3 3 0 0 $180,000 More the Better 6HP 9 2 2 3 $153,930 Swansea 4GT 17 8 5 0 $148,345 Seaswift Joy 6MP 13 8 1 1 $147,195

TENNIS Through May 25 ATP Money

1. Novak Djokovic, $5,268,343

2. Rafael Nadal, $3,705,211

3. Roger Federer, $3,117,288

4. Dominic Thiem, $2,686,505

5. Stefanos Tsitsipas, $2,598,113

6. Fabio Fognini, $1,566,669

7. Daniil Medvedev, $1,295,955

8. Kei Nishikori, $1,096,325

9. Gael Monfils, $1,043,351

10. John Isner, $1,037,110

Ranking

1. Novak Djokovic, 12355

2. Rafael Nadal, 7945

3. Roger Federer, 5950

4. Dominic Thiem, 4685

5. Alexander Zverev, 4360

6. Stefanos Tsitsipas, 4080

7. Kei Nishikori, 3860

8. Kevin Anderson, 3745

9. Juan Martin del Potro, 3235

10. John Isner, 2895

Race to London

1. Novak Djokovic, 4,005

2. Rafael Nadal, 3,505

3. Stefanos Tsitsipas, 2,760

4. Roger Federer, 2,640

5. Dominic Thiem, 2,105

6. Daniil Medvedev, 1,575

7. Fabio Fognini, 1,370

8. Kei Nishikori, 1,350

9. Gael Monfils, 1,140

10. Alexander Zverev, 1,130

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 2805

2. Felix Auger-Aliassime, 1081

3. Denis Shapovalov, 785

3. Frances Tiafoe, 740

5. Casper Ruud, 541

6. Alex de Minaur, 505

7. Miomir Kecmanovic, 347

8. Ugo Humbert, 325

9. Corentin Moutet, 274

9. Mikael Ymer, 267

WTA Money

1. Naomi Osaka, $3,558,048

2. Petra Kvitova, $2,540,854

3. Karolina Pliskova, $2,530,025

4. Ashleigh Barty, $2,260,400

5. Kiki Bertens, $2,088,181

6. Bianca Andreescu, $1,580,236

7. Simona Halep, $1,532,290

8. Belinda Bencic, $1,477,916

9. Angelique Kerber, $1,106,997

10. Aryna Sabalenka, $1,022,769

Ranking

1. Naomi Osaka, 6486

2. Karolina Pliskova, 5685

3. Simona Halep, 5533

4. Kiki Bertens, 5405

5. Angelique Kerber, 5095

6. Petra Kvitova, 5055

7. Sloane Stephens, 4552

8. Ashleigh Barty, 4420

9. Elina Svitolina, 3967

10. Serena Williams, 3521

Race to Singapore

1. Petra Kvitova, 3525

2. Karolina Pliskova, 3271

3. Naomi Osaka, 2961

4. Kiki Bertens, 2711

5. Belinda Bencic, 2289

6. Ashleigh Barty, 2175

7. Simona Halep, 1897

8. Bianca Andreescu, 1757

9. Angelique Kerber, 1620

10. Elina Svitolina, 1377

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through May 26

1. Kyle Busch, 528

2. Joey Logano, 522

3. Chase Elliott, 478

4. Kevin Harvick, 478

5. Brad Keselowski, 459

6. Martin Truex Jr., 448

7. Denny Hamlin, 434

8. Kurt Busch, 406

9. Ryan Blaney, 376

10. Alex Bowman, 373

NASCAR Xfinity Through May 25

1. Tyler Reddick, 520

2. Christopher Bell, 455

3. Cole Custer, 417

4. Austin Cindric, 414

5. Justin Allgaier, 394

6. Chase Briscoe, 369

7. John Hunter Nemechek, 358

8. Noah Gragson, 349

9. Ryan Sieg, 346

10. Michael Annett, 334

NASCAR Gander Outdoors Truck Through May 17

1. Grant Enfinger, 331

2. Stewart Friesen, 316

3. Brett Moffitt, 298

4. Ben Rhodes, 297

5. Matt Crafton, 294

6. Johnny Sauter, 273

7. Austin Hill, 264

8. Todd Gilliland, 253

9. Harrison Burton, 252

10. Sheldon Creed, 219

F1 Through May 26

1. Lewis Hamilton, 137

2. Valtteri Bottas, 120

3. Sebastian Vettel, 82

4. Max Verstappen, 78

5. Charles Leclerc, 57

6. Pierre Gasly, 32

7. Carlos Sainz, 18

8. Kevin Magnussen, 14

9. Sergio Perez, 13

10. Kimi Raikkonen, 13

IndyCar Through May 26

1. Simon Pagenaud, 250

2. Josef Newgarden, 249

3. Alexander Rossi, 228

4. Takuma Sato, 203

5. Scott Dixon, 203

6. Will Power, 184

7. Ryan Hunter-Reay, 157

8. James Hinchcliffe, 145

9. Spencer Pigot, 133

10. Santino Ferrucci, 129

