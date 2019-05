NASCAR Truck – Digital Ally 250 Results

By The Associated Press

Friday At Kansas Speedway Kansas City, Kan.

(Starting position in parentheses)

1. (6) Ross Chastain, Chevrolet, 167.

2. (14) Ben Rhodes, Ford, 167.

3. (5) Todd Gilliland, Toyota, 167.

4. (7) Austin Hill, Toyota, 167.

5. (21) Brandon Jones, Toyota, 167.

6. (1) Matt Crafton, Ford, 167.

7. (13) Grant Enfinger, Ford, 167.

8. (4) Brett Moffitt, Chevrolet, 167.

9. (11) Riley Herbst, Toyota, 167.

10. (3) Harrison Burton, Toyota, 167.

11. (2) Tyler Ankrum, Toyota, 167.

12. (17) Tyler Dippel, Chevrolet, 166.

13. (16) Jordan Anderson, Chevrolet, 166.

14. (8) Gus Dean ‥, Chevrolet, 166.

15. (10) Stewart Friesen, Chevrolet, 166.

16. (23) Angela Ruch, Chevrolet, 163.

17. (18) Spencer Boyd, Chevrolet, 162.

18. (25) Josh Bilicki, Chevrolet, 160.

19. (9) Sheldon Creed, Chevrolet, 158.

20. (26) Josh Reaume, Chevrolet, Transmission, 135.

21. (28) Norm Benning, Chevrolet, Too Slow, 109.

22. (12) Johnny Sauter, Ford, 97.

23. (27) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, Suspension, 93.

24. (20) Joe Nemechek, Chevrolet, Vibration, 59.

25. (15) Natalie Decker, Toyota, Accident, 51.

26. (24) TJ Bell Jr., Chevrolet, Electrical, 44.

27. (19) Austin Wayne Self, Chevrolet, Engine, 26.

28. (22) Timmy Hill, Chevrolet, Vibration, 8.

29. (30) Bayley Currey, Toyota, Electrical, 4.

30. (29) Joey Gase, Chevrolet, Chassis, 0.

Average Speed of Race Winner: 123.517 mph.

Time of Race: 2 Hrs, 1 Mins, 41 Secs. Margin of Victory: .483 Seconds.

Caution Flags: 6 for 29 laps.

Lead Changes: 22 among 9 drivers.

Lap Leaders: M. Crafton 1-8;S. Friesen 9-28;B. Moffitt 29;S. Friesen 30;B. Moffitt 31;S. Friesen 32-44;S. Creed 45-47;A. Hill 48;G. Enfinger 49;S. Creed 50-58;R. Chastain 59;G. Enfinger 60-69;S. Friesen 70-88;G. Enfinger 89-124;S. Friesen 125;B. Moffitt 126-127;T. Dippel 128-129;S. Friesen 130-142;R. Chastain 143;S. Friesen 144-150;B. Rhodes 151;S. Friesen 152-164;R. Chastain 165-167.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Stewart Friesen 8 times for 87 laps; Grant Enfinger 3 times for 47 laps; Sheldon Creed 2 times for 12 laps; Matt Crafton 1 time for 8 laps; Ross Chastain 3 times for 5 laps; Brett Moffitt 3 times for 4 laps; Tyler Dippel 1 time for 2 laps; Austin Hill 1 time for 1 lap; Ben Rhodes 1 time for 1 lap.

