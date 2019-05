PGA Championship Scores

By The Associated Press

Sunday At Bethpage Black Farmingdale, N.Y. Purse: $11 million Yardage: 7,459; Par: 70 Final Round Brooks Koepka (600), $1,980,000 63-65-70-74—272 Dustin Johnson (330), $1,188,000 69-67-69-69—274 Patrick Cantlay (160), $575,500 69-70-68-71—278 Jordan Spieth (160), $575,500 69-66-72-71—278 Matt Wallace, $575,500 69-67-70-72—278 Luke List (110), $380,000 68-68-69-74—279 Sung Kang (100), $343,650 68-70-70-72—280 Matt Kuchar (80), $264,395 70-70-72-69—281 Shane Lowry (80), $264,395 75-69-68-69—281 Rory McIlroy (80), $264,395 72-71-69-69—281 Erik van Rooyen, $264,395 70-68-70-73—281 Adam Scott (80), $264,395 71-64-72-74—281 Gary Woodland (80), $264,395 70-70-73-68—281 Jazz Janewattananond, $191,665 70-68-67-77—282 Chez Reavie (63), $191,665 68-71-71-72—282 Abraham Ancer (53), $143,100 73-70-69-71—283 Lucas Bjerregaard, $143,100 71-69-70-73—283 Lucas Glover (53), $143,100 72-69-69-73—283 Michael Lorenzo-Vera, $143,100 68-71-75-69—283 Hideki Matsuyama (53), $143,100 70-68-68-77—283 Xander Schauffele (53), $143,100 70-69-68-76—283 Brandt Snedeker (53), $143,100 74-67-73-69—283 Jason Day (39), $91,000 69-74-69-72—284 Emiliano Grillo (39), $91,000 76-67-70-71—284 Billy Horschel (39), $91,000 70-72-71-71—284 Jason Kokrak (39), $91,000 73-70-71-70—284 Thomas Pieters, $91,000 74-70-71-69—284 Jimmy Walker (39), $91,000 70-70-71-73—284 Keegan Bradley (28), $65,000 70-70-73-72—285 Sam Burns (28), $65,000 70-72-69-74—285 Paul Casey (28), $65,000 70-71-75-69—285 Adam Hadwin (28), $65,000 72-70-70-73—285 Graeme McDowell (28), $65,000 70-72-73-70—285 Justin Rose (28), $65,000 70-67-73-75—285 Webb Simpson (28), $65,000 72-69-72-72—285 Rickie Fowler (20), $48,200 69-69-71-77—286 Beau Hossler (20), $48,200 72-69-77-68—286 Danny Lee (20), $48,200 64-74-71-77—286 Haotong Li, $48,200 73-69-70-74—286 Harold Varner III (20), $48,200 71-67-67-81—286 Kiradech Aphibarnrat (14), $36,036 76-68-68-75—287 Matthew Fitzpatrick, $36,036 75-65-76-71—287 Charles Howell III (14), $36,036 72-67-73-75—287 Adam Long (14), $36,036 73-70-69-75—287 Scott Piercy (14), $36,036 72-67-72-76—287 Danny Willett (14), $36,036 71-70-69-77—287 Aaron Wise (14), $36,036 70-71-71-75—287 Bronson Burgoon (9), $26,250 73-66-74-75—288 Tommy Fleetwood (9), $26,250 67-71-72-78—288 Tyrrell Hatton (9), $26,250 71-69-72-76—288 Kelly Kraft (9), $26,250 71-65-78-74—288 Francesco Molinari (9), $26,250 72-68-73-75—288 Henrik Stenson (9), $26,250 74-68-75-71—288 Cameron Champ (7), $22,850 72-71-73-73—289 Justin Harding, $22,850 74-70-73-72—289 Charley Hoffman (7), $22,850 73-69-75-72—289 Zach Johnson (7), $22,850 71-69-73-76—289 Alex Noren (7), $22,850 73-69-74-73—289 J.J. Spaun (7), $22,850 72-72-70-75—289 Ross Fisher, $21,300 74-67-77-72—290 Rob Labritz, $21,300 75-69-74-72—290 Louis Oosthuizen (5), $21,300 70-68-73-79—290 J.T. Poston (5), $21,300 77-67-71-75—290 Corey Conners (4), $20,200 72-72-76-71—291 Tony Finau (4), $20,200 70-73-69-79—291 Max Homa (4), $20,200 70-71-79-71—291 Kurt Kitayama, $20,200 74-68-77-72—291 Joost Luiten, $20,200 72-72-77-70—291 Thorbjørn Olesen, $20,200 73-70-71-77—291 Cameron Smith (4), $20,200 73-70-74-74—291 Daniel Berger (3), $19,250 70-66-78-78—292 Rafa Cabrera Bello (3), $19,250 75-69-74-74—292 Joel Dahmen (3), $19,250 70-72-71-79—292 Lucas Herbert, $19,250 74-70-73-75—292 David Lipsky, $19,250 70-74-77-71—292 Phil Mickelson (3), $19,250 69-71-76-76—292 Kevin Tway (3), $18,900 73-70-76-74—293 Pat Perez (2), $18,750 68-73-76-77—294 Andrew Putnam (2), $18,750 74-70-75-75—294 Rich Beem (2), $18,550 75-69-82-69—295 Ryan Vermeer, $18,550 70-74-72-79—295 Marty Jertson, $18,400 72-69-79-79—299

