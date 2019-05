PGA Championship Winners

By The Associated Press

2019 — Brooks Koepka

2018 — Brooks Koepka

2017 — Justin Thomas

2016 — Jimmy Walker

2015 — Jason Day

2014 — Rory McIlroy

2013 — Jason Dufner

2012 — Rory McIlroy

2011 — Keegan Bradley

2010 — Martin Kaymer

2009 — Y.E. Yang

2008 — Padraig Harrington

2007 — Tiger Woods

2006 — Tiger Woods

2005 — Phil Mickelson

2004 — Vijay Singh

2003 — Shaun Micheel

2002 — Rich Beem

2001 — David Toms

2000 — Tiger Woods

1999 — Tiger Woods

1998 — Vijay Singh

1997 — Davis Love III

1996 — Mark Brooks

1995 — Steve Elkington

1994 — Nick Price

1993 — Paul Azinger

1992 — Nick Price

1991 — John Daly

1990 — Wayne Grady

1989 — Payne Stewart

1988 — Jeff Sluman

1987 — Larry Nelson

1986 — Bob Tway

1985 — Hubert Green

1984 — Lee Trevino

1983 — Hal Sutton

1982 — Raymond Floyd

1981 — Larry Nelson

1980 — Jack Nicklaus

1979 — David Graham

1978 — John Mahaffey

1977 — Lanny Wadkins

1976 — Dave Stockton

1975 — Jack Nicklaus

1974 — Lee Trevino

1973 — Jack Nicklaus

1972 — Gary Player

1971 — Jack Nicklaus

1970 — Dave Stockton

1969 — Ray Floyd

1968 — Julius Boros

1967 — Don January

1966 — Al Geiberger

1965 — Dave Marr

1964 — Bobby Nichols

1963 — Jack Nicklaus

1962 — Gary Player

1961 — Jerry Barber

1960 — Jay Hebert

1959 — Bob Rosburg

1958 — Dow Finsterwald

1957 — Lionel Hebert

1956 — Jack Burke

1955 — Doug Ford

1954 — Chick Harbert

1953 — Walter Burkemo

1952 — Jim Turnesa

1951 — Sam Snead

1950 — Chandler Harper

1949 — Sam Snead

1948 — Ben Hogan

1947 — Jim Ferrier

1946 — Ben Hogan

1945 — Byron Nelson

1944 — Bob Hamilton

1943 — Not contested, WWII

1942 — Sam Snead

1941 — Vic Ghezzi

1940 — Byron Nelson

1939 — Henry Picard

1938 — Paul Runyan

1937 — Denny Shute

1936 — Denny Shute

1935 — Johnny Revolta

1934 — Paul Runyan

1933 — Gene Sarazen

1932 — Olin Dutra

1931 — Tom Creavy

1930 — Tommy Armour

1929 — Leo Diegel

1928 — Leo Diegel

1927 — Walter Hagen

1926 — Walter Hagen

1925 — Walter Hagen

1924 — Walter Hagen

1923 — Gene Sarazen

1922 — Gene Sarazen

1921 — Walter Hagen

1920 — Jock Hutchison

1919 — James M. Barnes

1917-18 — Not contested, WWI

1916 — James M. Barnes

