PGA Tour – Byron Nelson Par Scores

Sunday At Trinity Forest GC Dallas Purse: $7.9 million Yardage: 7,371; Par 71 Final Round Sung Kang, $1,422,000 65-61-68-67—261 -23 Matt Every, $695,200 65-65-67-66—263 -21 Scott Piercy, $695,200 67-69-63-64—263 -21 Brooks Koepka, $379,200 65-66-68-65—264 -20 Kiradech Aphibarnrat, $267,810 69-68-66-64—267 -17 Tyler Duncan, $267,810 64-66-70-67—267 -17 Matt Jones, $267,810 65-70-65-67—267 -17 Rory Sabbatini, $267,810 67-65-68-67—267 -17 Peter Uihlein, $267,810 69-71-63-64—267 -17 Justin Harding, $205,400 66-73-64-65—268 -16 Sebastián Muñoz, $205,400 69-66-65-68—268 -16 Doug Ghim, $154,840 69-66-66-68—269 -15 Padraig Harrington, $154,840 69-69-66-65—269 -15 Nicholas Lindheim, $154,840 70-69-62-68—269 -15 Carlos Ortiz, $154,840 69-69-66-65—269 -15 Pat Perez, $154,840 67-71-67-64—269 -15 Kramer Hickok, $118,500 65-73-66-66—270 -14 Stephan Jaeger, $118,500 69-66-67-68—270 -14 Vaughn Taylor, $118,500 69-67-68-66—270 -14 Jonas Blixt, $95,327 65-70-70-66—271 -13 Henrik Stenson, $95,327 67-69-66-69—271 -13 Shawn Stefani, $95,327 65-72-64-70—271 -13 Daniel Berger, $68,335 66-72-66-68—272 -12 Hideki Matsuyama, $68,335 67-70-68-67—272 -12 Denny McCarthy, $68,335 63-77-65-67—272 -12 Thomas Pieters, $68,335 70-66-69-67—272 -12 Brady Schnell, $68,335 72-67-64-69—272 -12 Cameron Tringale, $68,335 69-69-69-65—272 -12 Joey Garber, $50,231 68-69-66-70—273 -11 Morgan Hoffmann, $50,231 70-68-65-70—273 -11 Nate Lashley, $50,231 67-73-67-66—273 -11 Davis Riley, $50,231 68-69-66-70—273 -11 Jordan Spieth, $50,231 68-67-67-71—273 -11 Sepp Straka, $50,231 69-71-68-65—273 -11 Kevin Na, $36,488 69-68-67-70—274 -10 Alex Noren, $36,488 70-68-67-69—274 -10 C.T. Pan, $36,488 66-70-69-69—274 -10 Scottie Scheffler, $36,488 67-69-69-69—274 -10 Cameron Davis (18), $36,488 67-69-70-68—274 -10 Russell Henley (18), $36,488 71-67-69-67—274 -10 Martin Laird (18), $36,488 67-66-70-71—274 -10 Zack Sucher (18), $36,488 67-68-68-71—274 -10 Bud Cauley (10), $23,084 70-69-64-72—275 -9 Roberto Díaz (10), $23,084 66-67-69-73—275 -9 Harris English (10), $23,084 68-71-68-68—275 -9 Beau Hossler (10), $23,084 67-66-70-72—275 -9 Russell Knox (10), $23,084 68-69-68-70—275 -9 David Lingmerth (10), $23,084 71-68-65-71—275 -9 Curtis Luck (10), $23,084 71-67-66-71—275 -9 Ryan Palmer (10), $23,084 68-69-71-67—275 -9 Johnson Wagner (10), $23,084 72-68-67-68—275 -9 Aaron Wise (10), $23,084 69-69-66-71—275 -9 Michael Thompson (6), $18,117 66-68-71-71—276 -8 Kevin Tway (6), $18,117 70-66-70-70—276 -8 Rafa Cabrera Bello (6), $18,117 70-70-67-69—276 -8 Bill Haas (6), $18,117 68-70-69-69—276 -8 Brandon Harkins (6), $18,117 68-72-69-67—276 -8 Troy Merritt (6), $18,117 65-74-68-69—276 -8 Abraham Ancer (5), $17,301 69-71-69-68—277 -7 Keith Mitchell (5), $17,301 66-73-66-72—277 -7 J.J. Spaun (5), $17,301 66-70-72-69—277 -7 Brian Stuard (5), $17,301 67-72-70-68—277 -7 Daniel Chopra (4), $16,669 72-67-69-70—278 -6 Branden Grace (4), $16,669 69-70-66-73—278 -6 Patrick Reed (4), $16,669 70-68-67-73—278 -6 Seth Reeves (4), $16,669 66-70-70-72—278 -6 Dylan Frittelli (4), $16,195 68-72-69-70—279 -5 Tom Hoge (4), $16,195 64-75-70-70—279 -5 Brian Gay (3), $15,800 68-72-69-71—280 -4 Ryan Moore (3), $15,800 69-70-68-73—280 -4 Ollie Schniederjans (3), $15,800 68-69-70-73—280 -4

