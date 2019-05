PGA Tour Champions _ Insperity Invitational Par Scores

By The Associated Press

Saturday At The Woodlands CC The Woodlands, Texas Purse: $2.2 million Yardage: 7,002; Par 72 First Round Colin Montgomerie 68 -7 Scott McCarron 67 -6 Michael Bradley 71 -5 Billy Mayfair 68 -5 Kent Jones 68 -5 Scott Parel 67 -5 Tom Lehman 67 -5 Brandt Jobe 68 -5 Lee Janzen 70 -4 Mark McNulty 71 -4 Tim Petrovic 67 -4 Tommy Armour III 70 -4 Wes Short, Jr. 70 -4 Ken Tanigawa 68 -4 Mark O’Meara 68 -4 Paul Goydos 68 -4 Mark Brooks 69 -3 John Huston 70 -3 Bernhard Langer 69 -3 Glen Day 68 -3 Steve Flesch 69 -3 Miguel Angel Jiménez 69 -3 Bart Bryant 69 -3 Jerry Kelly 69 -3 Clark Dennis 69 -3 David Frost 69 -2 Paul Lawrie 70 -2 Darren Clarke 70 -2 Jeff Maggert 71 -2 Jesper Parnevik 72 -2 Vijay Singh 70 -2 Stephen Ames 70 -2 Kenny Perry 70 -2 Ian Woosnam 70 -2 Barry Lane 70 -2 Shaun Micheel 71 -1 Joey Sindelar 72 -1 Willie Wood 72 -1 Esteban Toledo 70 -1 Marco Dawson 72 -1 John Daly 71 -1 David Toms 72 -1 Joe Durant 71 -1 Jerry Smith 71 E Larry Mize 72 E Retief Goosen 71 E Tom Watson 70 E Ken Duke 71 E Gene Sauers 72 E Michael Allen 72 E Duffy Waldorf 72 E Jay Haas 72 E Kevin Sutherland 72 E Olin Browne 74 +1 Mike Goodes 73 +1 Tom Byrum 74 +1 Loren Roberts 74 +1 Steve Pate 74 +1 Scott Verplank 73 +1 Billy Andrade 74 +1 Tom Kite 73 +1 Kirk Triplett 73 +1 José María Olazábal 73 +1 Gibby Gilbert III 73 +1 Russ Cochran 74 +2 Jeff Sluman 74 +2 Woody Austin 74 +2 Corey Pavin 75 +3 Blaine McCallister 74 +3 Chris DiMarco 74 +3 Rocco Mediate 75 +3 Tom Pernice Jr. 76 +4 Mark Calcavecchia 77 +5 Fred Funk 77 +6 Bob Gilder 79 +11 John Harris 78 +12 Peter Jacobsen WD Scott Hoch WD

