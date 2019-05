PGA Tour Champions Money Leaders

By The Associated Press

Through May 13 Rank Name Trn Money 1. Scott McCarron 10 $999,628 2. Bernhard Langer 7 $713,637 3. Kirk Triplett 10 $705,376 4. David Toms 9 $610,845 5. Kevin Sutherland 10 $607,442 6. Tom Lehman 8 $539,956 7. Steve Stricker 5 $531,227 8. Scott Parel 10 $506,313 9. Paul Goydos 10 $488,496 10. Marco Dawson 8 $471,931 11. Miguel Angel JimĂ©nez 9 $415,134 12. Lee Janzen 10 $409,156 13. Billy Andrade 9 $406,531 14. Woody Austin 10 $406,492 15. Jeff Maggert 9 $404,208 16. Jerry Kelly 7 $380,273 17. Brandt Jobe 10 $363,465 18. Colin Montgomerie 10 $337,540 19. Mark O’Meara 8 $333,898 20. Paul Broadhurst 9 $303,909 21. Joe Durant 10 $280,953 22. Ken Tanigawa 10 $278,168 23. Kent Jones 8 $276,685 24. Stephen Ames 9 $254,441 25. Tom Pernice Jr. 9 $246,818 26. Olin Browne 9 $246,340 27. Vijay Singh 6 $242,158 28. Willie Wood 5 $241,990 29. Tom Byrum 8 $230,867 30. Darren Clarke 8 $224,210 31. Fred Couples 5 $220,509 32. Kenny Perry 7 $214,288 33. Billy Mayfair 9 $206,129 34. Steve Flesch 10 $197,957 35. Rocco Mediate 10 $197,608 36. Bob Estes 4 $195,470 37. Scott Hoch 8 $193,839 38. Gene Sauers 10 $193,063 39. Jeff Sluman 9 $174,887 40. Retief Goosen 7 $155,083 41. Wes Short, Jr. 9 $150,083 42. Glen Day 8 $140,733 43. Jesper Parnevik 9 $136,368 44. Tim Petrovic 8 $130,794 45. Duffy Waldorf 9 $129,961 46. Carlos Franco 6 $125,307 47. John Daly 8 $125,093 48. David Frost 9 $121,048 49. Corey Pavin 9 $118,944 50. Fran Quinn 7 $110,631

