PGA Tour – Colonial Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $7.3 million Yardage: 7,209; Par 70 Third Round Kevin Na 70-62-69—201 -9 Mackenzie Hughes 68-70-65—203 -7 C.T. Pan 68-67-68—203 -7 Jordan Spieth 65-70-68—203 -7 Jim Furyk 69-66-68—203 -7 Tony Finau 64-68-71—203 -7 Charley Hoffman 70-71-63—204 -6 Austin Cook 72-67-65—204 -6 Ryan Palmer 68-69-68—205 -5 Nick Watney 67-68-70—205 -5 Jonas Blixt 67-64-74—205 -5 Andrew Putnam 69-70-67—206 -4 Scott Piercy 70-68-68—206 -4 Tyrrell Hatton 71-66-69—206 -4 Peter Uihlein 67-73-67—207 -3 Brian Gay 69-71-67—207 -3 Emiliano Grillo 69-70-68—207 -3 Kevin Tway 68-70-69—207 -3 Roger Sloan 65-72-70—207 -3 Jason Dufner 67-68-72—207 -3 Rory Sabbatini 68-66-73—207 -3 Matt Every 70-69-69—208 -2 Brandt Snedeker 74-67-68—209 -1 Martin Laird 72-69-68—209 -1 J.J. Henry 67-73-69—209 -1 Kevin Streelman 69-71-69—209 -1 David Toms 71-68-70—209 -1 Martin Kaymer 73-65-71—209 -1 Daniel Berger 71-67-71—209 -1 Josh Teater 68-70-71—209 -1 Dominic Bozzelli 73-69-68—210 E Billy Horschel 72-69-69—210 E Tom Hoge 70-69-71—210 E Adam Long 70-69-71—210 E Chesson Hadley 67-72-71—210 E Russell Knox 71-68-71—210 E Vaughn Taylor 74-67-70—211 +1 Jimmy Walker 67-74-70—211 +1 Joaquin Niemann 71-70-70—211 +1 Francesco Molinari 71-70-70—211 +1 Sam Burns 69-72-70—211 +1 Danny Lee 69-71-71—211 +1 Tyrone Van Aswegen 69-71-71—211 +1 Brian Harman 70-69-72—211 +1 Anirban Lahiri 68-71-72—211 +1 Max Homa 70-68-73—211 +1 Trey Mullinax 67-69-75—211 +1 Ben Silverman 69-71-72—212 +2 Kyoung-Hoon Lee 72-69-71—212 +2 Bill Haas 69-71-72—212 +2 Scott Brown 67-73-72—212 +2 Brice Garnett 73-66-73—212 +2 Talor Gooch 72-70-71—213 +3 Ben Crane 75-67-71—213 +3 Chris Stroud 72-70-71—213 +3 Corey Conners 69-73-71—213 +3 Aaron Baddeley 73-69-71—213 +3 Beau Hossler 70-71-72—213 +3 Peter Malnati 74-67-72—213 +3 Mike Weir 71-71-72—214 +4 Branden Grace 71-71-72—214 +4 Ian Poulter 73-69-72—214 +4 Ted Potter, Jr. 70-72-72—214 +4 Cameron Champ 70-72-72—214 +4 Jhonattan Vegas 74-67-73—214 +4 Brian Stuard 70-72-73—215 +5 Justin Rose 74-67-74—215 +5 Matthew Fitzpatrick 69-71-75—215 +5 Abraham Ancer 68-72-75—215 +5 Nate Lashley 69-71-75—215 +5 Tim Herron 72-68-77—217 +7 Byeong Hun An 69-72-77—218 +8 Graeme McDowell 71-71-78—220 +10

