PGA Tour – Colonial Scores

By The Associated Press

Friday At Colonial Country Club Fort Worth, Texas Purse: $7.3 million Yardage: 7,209; Par 70 Second Round Jonas Blixt 67-64—131 Kevin Na 70-62—132 Tony Finau 64-68—132 Rory Sabbatini 68-66—134 Nick Watney 67-68—135 Jim Furyk 69-66—135 C.T. Pan 68-67—135 Jordan Spieth 65-70—135 Jason Dufner 67-68—135 Trey Mullinax 67-69—136 Tyrrell Hatton 71-66—137 Roger Sloan 65-72—137 Ryan Palmer 68-69—137 Josh Teater 68-70—138 Martin Kaymer 73-65—138 Daniel Berger 71-67—138 Scott Piercy 70-68—138 Mackenzie Hughes 68-70—138 Max Homa 70-68—138 Kevin Tway 68-70—138 Matt Every 70-69—139 Brice Garnett 73-66—139 Russell Knox 71-68—139 Austin Cook 72-67—139 Adam Long 70-69—139 Chesson Hadley 67-72—139 Tom Hoge 70-69—139 David Toms 71-68—139 Andrew Putnam 69-70—139 Emiliano Grillo 69-70—139 Brian Harman 70-69—139 Anirban Lahiri 68-71—139 Brian Gay 69-71—140 Nate Lashley 69-71—140 J.J. Henry 67-73—140 Kevin Streelman 69-71—140 Scott Brown 67-73—140 Tyrone Van Aswegen 69-71—140 Abraham Ancer 68-72—140 Bill Haas 69-71—140 Matthew Fitzpatrick 69-71—140 Peter Uihlein 67-73—140 Danny Lee 69-71—140 Tim Herron 72-68—140 Ben Silverman 69-71—140 Kyoung-Hoon Lee 72-69—141 Sam Burns 69-72—141 Peter Malnati 74-67—141 Francesco Molinari 71-70—141 Justin Rose 74-67—141 Brandt Snedeker 74-67—141 Martin Laird 72-69—141 Joaquin Niemann 71-70—141 Charley Hoffman 70-71—141 Beau Hossler 70-71—141 Billy Horschel 72-69—141 Jhonattan Vegas 74-67—141 Jimmy Walker 67-74—141 Vaughn Taylor 74-67—141 Byeong Hun An 69-72—141 Aaron Baddeley 73-69—142 Dominic Bozzelli 73-69—142 Ted Potter, Jr. 70-72—142 Cameron Champ 70-72—142 Ian Poulter 73-69—142 Corey Conners 69-73—142 Graeme McDowell 71-71—142 Chris Stroud 72-70—142 Branden Grace 71-71—142 Ben Crane 75-67—142 Brian Stuard 70-72—142 Talor Gooch 72-70—142 Mike Weir 71-71—142

Failed to make the cut

Bud Cauley 71-72—143 Denny McCarthy 72-71—143 Xander Schauffele 76-67—143 Ollie Schniederjans 75-68—143 Joel Dahmen 74-69—143 Chez Reavie 71-72—143 Nick Taylor 69-74—143 Rickie Fowler 74-69—143 Matt Jones 73-71—144 Sungjae Im 72-72—144 Doug Ghim 75-69—144 Richy Werenski 74-70—144 Bryson DeChambeau 72-72—144 Kevin Kisner 72-72—144 Boo Weekley 70-74—144 Seamus Power 71-74—145 J.T. Poston 74-71—145 Scott Stallings 73-72—145 Carlos Ortiz 76-69—145 Colt Knost 76-69—145 Keith Clearwater 71-74—145 Rod Pampling 73-72—145 Ryan Armour 72-73—145 Kelly Kraft 72-73—145 Bronson Burgoon 73-73—146 Kiradech Aphibarnrat 75-71—146 Jon Rahm 75-71—146 Hudson Swafford 71-75—146 Michael Thompson 73-73—146 Andrew Landry 77-69—146 Scott Langley 69-77—146 Shawn Stefani 71-75—146 Wyndham Clark 76-71—147 Kramer Hickok 74-73—147 Ryan Blaum 73-74—147 Si Woo Kim 72-75—147 Zach Johnson 72-75—147 Whee Kim 74-74—148 Michael Kim 72-76—148 Roberto Castro 76-73—149 Adam Schenk 72-79—151 Patton Kizzire 78-73—151 Brendan Steele 75-77—152 Tucker Wadkins 76-78—154 Dru Love 78-80—158 Paul Casey 69—WD Pat Perez 73—WD

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.