PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through May 19 Points Money 1. Matt Kuchar 2,110 $5,659,339 2. Brooks Koepka 1,856 $5,905,127 3. Xander Schauffele 1,615 $4,628,499 4. Rory McIlroy 1,612 $5,332,659 5. Dustin Johnson 1,572 $5,160,139 6. Paul Casey 1,398 $3,575,536 7. Rickie Fowler 1,217 $3,212,430 8. Gary Woodland 1,182 $3,285,240 9. Jon Rahm 1,136 $3,075,538 10. Charles Howell III 1,100 $2,640,302 11. Justin Rose 1,096 $3,033,469 12. Patrick Cantlay 1,065 $2,895,390 13. Justin Thomas 1,064 $2,745,300 14. Marc Leishman 1,050 $2,684,854 15. Sung Kang 978 $2,713,772 16. Kevin Kisner 958 $2,700,854 17. Francesco Molinari 919 $3,053,688 18. Scott Piercy 910 $2,390,426 19. Phil Mickelson 889 $2,313,230 20. Tiger Woods 888 $2,804,717 21. Ryan Palmer 886 $2,361,924 22. Corey Conners 866 $2,302,950 23. Keith Mitchell 852 $2,251,894 24. Bryson DeChambeau 815 $2,118,629 25. Sungjae Im 771 $1,889,480 26. J.B. Holmes 768 $1,951,854 27. Lucas Glover 755 $1,850,754 28. Jason Day 727 $2,216,919 29. Jason Kokrak 721 $1,739,056 30. Adam Scott 710 $2,031,354 31. C.T. Pan 710 $1,711,973 32. Si Woo Kim 710 $1,830,373 33. Tony Finau 710 $2,204,859 34. Kevin Tway 708 $1,611,860 35. Joel Dahmen 697 $1,797,864 36. Jim Furyk 692 $2,187,583 37. Tommy Fleetwood 681 $1,957,802 38. Hideki Matsuyama 680 $1,820,565 39. Webb Simpson 674 $1,806,486 40. Max Homa 673 $1,815,484 41. Brandt Snedeker 627 $1,666,513 42. Cameron Champ 626 $1,537,941 43. Chez Reavie 625 $1,620,612 44. Rafa Cabrera Bello 620 $1,707,907 45. Sergio Garcia 609 $1,666,758 46. Ian Poulter 598 $1,611,629 47. Adam Long 596 $1,366,660 48. Graeme McDowell 586 $1,217,412 49. Andrew Putnam 582 $1,465,156 50. Ryan Moore 575 $1,432,610 51. Adam Hadwin 571 $1,352,434 52. Louis Oosthuizen 546 $1,418,724 53. Danny Lee 541 $1,341,304 54. Abraham Ancer 529 $1,363,250 55. Emiliano Grillo 524 $1,299,047 56. Charley Hoffman 503 $1,286,736 57. Jhonattan Vegas 500 $1,456,087 58. Matt Every 498 $1,272,029 59. Luke List 497 $1,374,480 60. Billy Horschel 487 $1,162,055 61. Kiradech Aphibarnrat 484 $1,415,306 62. Bubba Watson 474 $1,292,177 63. Branden Grace 473 $1,258,510 64. Rory Sabbatini 460 $1,117,471 65. Patrick Rodgers 454 $1,028,191 66. Michael Thompson 453 $1,097,356 67. Keegan Bradley 430 $1,125,654 68. Patrick Reed 427 $992,216 69. J.T. Poston 425 $958,854 70. Chesson Hadley 423 $1,035,535 71. Cameron Smith 417 $1,180,911 72. Brian Stuard 404 $934,056 73. Harold Varner III 395 $870,589 74. Adam Schenk 385 $878,349 75. Aaron Baddeley 382 $799,051 76. Vaughn Taylor 382 $900,909 77. J.J. Spaun 375 $966,493 78. Sam Ryder 374 $897,051 79. Scott Stallings 372 $922,491 80. Sam Burns 372 $849,711 81. Talor Gooch 364 $834,536 82. Kevin Streelman 359 $905,324 83. Kyoung-Hoon Lee 358 $839,121 84. Martin Trainer 354 $692,155 85. Brian Gay 349 $862,077 86. Pat Perez 346 $1,036,588 87. Scott Brown 343 $795,837 88. Aaron Wise 341 $879,925 89. Byeong Hun An 336 $955,083 90. Matt Jones 336 $771,412 91. Jordan Spieth 336 $1,023,338 92. Patton Kizzire 333 $854,847 93. Ryan Armour 332 $721,036 94. Chris Stroud 312 $733,481 95. Bud Cauley 310 $683,000 96. Richy Werenski 309 $737,824 97. Tyrrell Hatton 305 $749,255 98. Kevin Na 302 $856,382 99. Carlos Ortiz 296 $745,292 100. Denny McCarthy 295 $659,452 101. Kyle Stanley 294 $757,870 102. Russell Knox 291 $754,022 103. Nick Taylor 284 $638,007 104. Wyndham Clark 283 $608,649 105. Troy Merritt 277 $625,910 106. Henrik Stenson 273 $668,795 107. Peter Malnati 273 $537,204 108. Seamus Power 272 $698,309 109. Ryan Blaum 265 $630,363 110. Shane Lowry 260 $755,008 111. Mackenzie Hughes 257 $528,910 112. Peter Uihlein 254 $620,629 113. Roger Sloan 253 $516,530 114. Brice Garnett 251 $585,980 115. Scott Langley 251 $581,014 116. Trey Mullinax 248 $510,414 117. Hudson Swafford 242 $545,191 118. Dominic Bozzelli 242 $497,787 119. Daniel Berger 242 $502,919 120. Shawn Stefani 241 $557,386 121. Jonas Blixt 240 $467,708 122. Zach Johnson 233 $505,330 123. Beau Hossler 229 $514,754 124. Bronson Burgoon 228 $578,147 125. Kelly Kraft 227 $500,153 126. Nick Watney 226 $447,369 127. Nate Lashley 224 $440,685 128. Martin Laird 222 $476,463 129. Roberto Castro 221 $512,340 130. Alex Noren 219 $537,167 131. Jim Knous 218 $473,800 132. Austin Cook 217 $516,888 133. Sebastián Muñoz 212 $506,484 134. Kramer Hickok 211 $426,854 135. Cameron Tringale 210 $456,767 136. Hank Lebioda 209 $464,795 137. Robert Streb 208 $462,479 138. Harris English 206 $442,030 139. Jonathan Byrd 199 $358,262 140. Bill Haas 195 $468,489 141. Johnson Wagner 191 $381,997 142. Dylan Frittelli 190 $338,593 143. Brian Harman 189 $602,464 144. Julián Etulain 186 $353,268 145. Curtis Luck 186 $418,617 146. Chase Wright 183 $439,115 147. David Hearn 180 $366,076 148. Russell Henley 180 $369,342 149. Brandon Harkins 177 $407,305 150. Jason Dufner 176 $488,515

