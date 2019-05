Phillies 11, Cardinals 1

By The Associated Press

Philadelphia St. Louis ab r h bi ab r h bi McCtchn lf 3 1 0 0 M.Crpnt 3b 2 0 0 0 E.Grcia p 0 0 0 0 Munoz 3b 1 0 1 0 Segura ss 5 0 0 0 Gldschm 1b 4 0 0 0 B.Hrper rf 3 2 2 4 DeJong ss 3 0 1 0 N.Wllms ph-rf 1 0 0 0 Ozuna lf 3 0 0 0 Hoskins 1b 5 3 4 1 T.Webb p 0 0 0 0 Ralmuto c 4 1 2 1 Leone p 0 0 0 0 Knapp c 1 0 0 0 Gyorko ph 1 0 0 0 O.Hrrra cf 5 1 2 2 J.Mrtin rf-lf 4 0 1 0 C.Hrnan 2b 3 1 1 1 Molina c 2 0 0 0 Franco 3b 4 1 0 1 Grgrson p 0 0 0 0 Nicasio p 0 0 0 0 Bader cf 2 0 0 0 Gsselin lf 0 0 0 0 De.Fwlr cf-rf 2 0 0 0 Nola p 3 1 1 0 Wong 2b 3 0 0 0 S.Rdrig 3b 1 0 0 0 Dak.Hds p 1 0 0 0 Wieters c 2 1 1 1 Totals 38 11 12 10 Totals 30 1 4 1

Philadelphia 060 020 201—11 St. Louis 000 001 000— 1

E_Goldschmidt (3), Wong (4). DP_Philadelphia 1, St. Louis 2. LOB_Philadelphia 5, St. Louis 5. 2B_Hoskins (9), O.Herrera 2 (6). HR_B.Harper (7), Hoskins (11), Wieters (1). SF_C.Hernandez (2).

IP H R ER BB SO Philadelphia Nola W,3-0 6 3 1 1 1 7 Nicasio 2 1 0 0 0 3 Garcia 1 0 0 0 1 2 St. Louis Hudson L,2-3 5 7 8 2 3 3 Gregerson 1 1-3 3 2 2 0 0 Webb 1 2-3 1 0 0 1 1 Leone 1 1 1 1 0 1

HBP_by Nola (Fowler).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Jansen Visconti; Second, Cory Blaser; Third, Laz Diaz.

T_3:04. A_38,562 (45,538).

