Phillies 2, Rockies 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 5 0 1 0 0 2 .291 Story ss 5 0 1 0 0 1 .268 Dahl cf 4 0 1 0 0 3 .296 Arenado 3b 3 0 1 0 1 0 .313 Murphy 1b 3 0 0 0 1 2 .182 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Tapia lf 4 0 2 0 0 0 .302 Rodgers 2b 4 0 1 0 0 3 .125 Wolters c 4 1 1 0 0 1 .298 Senzatela p 2 0 0 0 0 1 .000 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — a-McMahon ph 1 0 1 1 0 0 .250 Oh p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — Reynolds 1b 1 0 0 0 0 0 .202 Totals 36 1 9 1 2 13

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 4 0 0 0 0 1 .236 Segura ss 3 1 1 0 1 0 .324 Harper rf 3 1 2 1 1 1 .230 Hoskins 1b 3 0 1 0 1 0 .267 Realmuto c 4 0 0 0 0 1 .268 Hernandez 2b 4 0 2 0 0 0 .301 Herrera cf 2 0 0 0 2 0 .236 Franco 3b 4 0 0 0 0 0 .228 Nola p 3 0 0 0 0 1 .063 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 2 6 1 5 4

Colorado 000 000 100—1 9 2 Philadelphia 101 000 00x—2 6 0

a-doubled for Dunn in the 7th.

E_Murphy (2), Tapia (2). LOB_Colorado 10, Philadelphia 9. 2B_Arenado (12), McMahon (4), Harper (13), Hernandez (12). 3B_Wolters (1). HR_Harper (8), off Senzatela. RBIs_McMahon (15), Harper (28).

Runners left in scoring position_Colorado 6 (Dahl, Murphy 2, Rodgers 2, Wolters); Philadelphia 6 (Hoskins, Realmuto 3, Nola 2). RISP_Colorado 1 for 10; Philadelphia 0 for 8.

Runners moved up_Tapia, Blackmon, Herrera, Franco, Hoskins. GIDP_Franco.

DP_Colorado 1 (Arenado, Murphy).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela, L, 3-3 5 5 2 1 4 2 101 4.89 Dunn 1 0 0 0 0 1 8 4.61 Oh 2-3 0 0 0 0 0 8 9.60 McGee 0 1 0 0 0 0 6 0.00 Oberg 1 1-3 0 0 0 1 1 29 1.77 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, W, 4-0 6 8 1 1 1 12 106 4.47 Morgan, H, 9 1-3 0 0 0 0 0 1 2.30 Dominguez, H, 5 2-3 1 0 0 1 0 15 4.58 Neris, S, 7-7 2 0 0 0 0 1 21 1.86

Nola pitched to 2 batters in the 7th.

McGee pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Morgan 1-0, Dominguez 1-0. WP_Senzatela.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Roberto Ortiz; Second, Dana DeMuth; Third, Angel Hernandez.

T_3:18. A_42,354 (43,647).

