Phillies 5, Cubs 4

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 3 0 1 0 2 1 .244 Segura ss 5 1 1 1 0 1 .318 Harper rf 4 1 0 0 1 1 .229 Hoskins 1b 4 0 0 0 1 1 .254 Realmuto c 5 2 2 2 0 1 .277 Hernandez 2b 5 0 3 2 0 0 .310 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 .000 Herrera cf 4 0 0 0 0 1 .225 Franco 3b 4 1 1 0 0 1 .229 Arrieta p 2 0 0 0 0 2 .111 b-Gosselin ph 1 0 1 0 0 0 .263 Dominguez p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Kingery ph 1 0 0 0 0 1 .389 Neris p 0 0 0 0 0 0 — Morgan p 0 0 0 0 0 0 — Rodriguez 2b 0 0 0 0 0 0 .261 Totals 38 5 9 5 4 10

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Schwarber lf 5 1 1 0 0 3 .224 Bryant 3b 5 0 0 0 0 0 .263 Rizzo 1b 5 0 3 1 0 0 .256 Caratini c 3 1 1 0 2 1 .450 Ryan p 0 0 0 0 0 0 — Heyward rf 4 1 2 0 1 1 .243 Almora Jr. cf 4 0 2 0 0 0 .277 Descalso 2b 4 1 1 2 1 1 .216 Russell ss 4 0 1 0 0 0 .250 Darvish p 1 0 0 0 0 0 .063 a-Zagunis ph 1 0 0 0 0 1 .242 Montgomery p 0 0 0 0 0 0 .333 c-Bote ph 1 0 0 0 0 0 .237 Brach p 0 0 0 0 0 0 .000 Contreras c 0 0 0 0 0 0 .321 Totals 37 4 11 3 4 7

Philadelphia 000 003 001 1—5 9 1 Chicago 001 000 030 0—4 11 0

a-struck out for Darvish in the 6th. b-singled for Arrieta in the 7th. c-lined out for Montgomery in the 8th. d-struck out for Dominguez in the 9th.

E_Segura (5). LOB_Philadelphia 7, Chicago 9. 2B_Franco (9), Rizzo (8). 3B_Hernandez (2), Schwarber (1), Descalso (1). HR_Realmuto (6), off Ryan. RBIs_Segura (20), Realmuto 2 (29), Hernandez 2 (20), Rizzo (31), Descalso 2 (14). SB_McCutchen (2), Segura (3), Realmuto (1). S_Almora Jr., Darvish.

Runners left in scoring position_Philadelphia 3 (Harper 2, Herrera); Chicago 4 (Schwarber 2, Darvish 2). RISP_Philadelphia 3 for 8; Chicago 3 for 9.

LIDP_Almora Jr.. GIDP_Descalso.

DP_Philadelphia 2 (Harper, Realmuto), (Hoskins, Segura).

Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta 6 8 1 1 2 4 99 3.77 Dominguez 2 1 3 2 2 1 32 5.03 Neris, W, 1-1 1 1 0 0 0 1 11 1.77 Morgan, H, 11 1-3 0 0 0 0 1 4 2.12 Nicasio, S, 1-1 2-3 1 0 0 0 0 6 3.32 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 6 4 3 3 3 7 95 5.06 Montgomery 2 2 0 0 0 2 35 5.11 Brach 1 2 1 1 1 1 20 2.75 Ryan, L, 0-1 1 1 1 1 0 0 14 4.80

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Hunter Wendelstedt; Second, Chris Segal; Third, Mark Carlson.

T_3:34. A_37,909 (41,649).

