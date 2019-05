Phillies 7, Nationals 1

By The Associated Press

Washington AB R H BI BB SO Avg. Robles cf 4 0 1 0 0 1 .258 Difo 3b 3 0 1 0 1 2 .239 Eaton rf 4 0 1 0 0 0 .291 Suzuki c 4 1 2 1 0 1 .298 Dozier 2b 4 0 0 0 0 1 .186 Stevenson lf 3 0 1 0 1 1 .300 Kieboom ss 4 0 0 0 0 2 .143 Noll 1b 3 0 0 0 0 0 .111 Sanchez p 2 0 0 0 0 0 .071 Grace p 0 0 0 0 0 0 — b-Sanchez ph 1 0 0 0 0 1 .333 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 1 6 1 2 9

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. McCutchen lf 4 1 1 0 1 1 .248 Segura ss 5 2 0 1 0 0 .340 Harper rf 5 1 1 1 0 2 .233 Hoskins 1b 2 0 1 2 2 0 .291 Herrera cf 4 0 0 0 0 3 .246 Hernandez 2b 4 0 2 0 0 1 .289 Knapp c 3 1 1 0 1 1 .179 Franco 3b 3 1 1 0 1 1 .254 Eflin p 3 1 1 1 0 2 .143 a-Gosselin ph 1 0 0 0 0 0 .286 De Los Santos p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 7 8 5 5 11

Washington 000 100 000—1 6 2 Philadelphia 200 005 00x—7 8 1

a-flied out for Eflin in the 7th. b-struck out for Grace in the 8th.

E_Kieboom (3), Noll (1), Hoskins (4). LOB_Washington 6, Philadelphia 8. 2B_Hoskins (8), Hernandez 2 (8). HR_Suzuki (5), off Eflin. RBIs_Suzuki (14), Segura (14), Harper (21), Hoskins 2 (31), Eflin (1). SB_Hernandez (3). CS_Difo (1).

Runners left in scoring position_Washington 3 (Difo, Suzuki, Noll); Philadelphia 5 (McCutchen 2, Herrera, Knapp, Gosselin). RISP_Washington 0 for 4; Philadelphia 3 for 14.

Advertisement

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, L, 0-5 4 2-3 2 2 0 4 9 108 5.15 Grace 2 1-3 6 5 5 1 2 42 6.75 Miller 1 0 0 0 0 0 18 3.65 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Eflin, W, 4-3 7 4 1 1 2 5 108 3.00 De Los Santos 2 2 0 0 0 4 29 6.00

Inherited runners-scored_Grace 1-0.

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Chris Segal.

T_3:03. A_40,497 (43,647).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.