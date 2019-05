Pirates 10, Cardinals 6

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte cf 6 1 2 0 0 1 .238 Reynolds lf 4 1 0 0 1 1 .296 Polanco rf 4 3 2 0 0 0 .317 Bell 1b 4 3 4 5 1 0 .319 Moran 3b 4 0 1 2 1 2 .241 Cervelli c 4 1 3 0 0 0 .194 Newman 2b-ss 5 0 1 1 0 2 .344 Tucker ss 2 0 0 0 1 0 .186 b-Cabrera ph 0 1 0 0 1 0 .324 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 1 0 — Brault p 2 0 0 0 0 0 .200 DuRapau p 0 0 0 0 0 0 — a-Musgrove ph 1 0 0 0 0 0 .091 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Frazier ph-2b 2 0 1 2 0 0 .254 Totals 38 10 14 10 6 6

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Munoz cf 5 1 2 0 0 2 .367 Goldschmidt 1b 5 1 2 2 0 0 .270 DeJong ss 3 2 0 0 2 0 .321 Ozuna lf 5 0 0 0 0 2 .236 Martinez rf 5 2 3 2 0 0 .339 Molina c 5 0 1 0 0 0 .277 Gyorko 3b 5 0 2 1 0 0 .206 Wong 2b 4 0 1 0 0 1 .240 Hudson p 2 0 1 0 0 1 .083 Webb p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Carpenter ph 0 0 0 0 1 0 .201 Gregerson p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 6 12 5 3 6

Pittsburgh 300 000 520—10 14 0 St. Louis 420 000 000— 6 12 0

a-grounded out for DuRapau in the 6th. b-walked for Tucker in the 7th. c-doubled for Stratton in the 7th. d-walked for Gallegos in the 8th.

LOB_Pittsburgh 9, St. Louis 10. 2B_Bell (13), Moran (4), Cervelli (3), Frazier (7), Munoz (2). HR_Bell (10), off Brebbia; Goldschmidt (10), off Brault; Martinez (3), off Brault. RBIs_Bell 5 (34), Moran 2 (15), Newman (5), Frazier 2 (10), Goldschmidt 2 (23), Martinez 2 (19), Gyorko (2). CS_Frazier (2).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Marte, Newman 2, Tucker); St. Louis 5 (Munoz 2, DeJong, Ozuna, Molina). RISP_Pittsburgh 5 for 12; St. Louis 2 for 9.

Runners moved up_Cervelli, Goldschmidt. GIDP_Brault.

DP_St. Louis 1 (Gyorko, Wong, Goldschmidt).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 3 2-3 9 6 6 2 2 96 8.82 DuRapau 1 1-3 0 0 0 0 2 13 2.70 Stratton, W, 1-2 1 1 0 0 0 0 13 8.31 Rodriguez, H, 7 1 1 0 0 0 0 11 4.08 Liriano 2 1 0 0 1 2 33 0.95 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson 6 9 3 3 2 2 84 4.61 Webb 0 0 2 2 1 0 8 6.52 Brebbia, L, 1-2, BS, 1-1 1 3 3 3 1 2 30 1.99 Gallegos 1 2 2 2 1 2 27 4.80 Gregerson 1 0 0 0 1 0 14 6.75

Webb pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_DuRapau 2-0, Brebbia 2-2. HBP_Hudson (Cervelli), Brault (Hudson), Webb (Polanco). WP_Brault, Gallegos.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Mike Winters; Second, Tim Timmons; Third, Ryan Additon.

T_3:29. A_48,555 (45,538).

