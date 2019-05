Pirates 2, Cardinals 1

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .250 Marte cf 4 1 1 0 0 1 .233 Polanco rf 4 1 1 1 0 0 .304 Bell 1b 4 0 1 1 0 1 .299 Reynolds lf 4 0 0 0 0 3 .320 Moran 3b 2 0 0 0 1 0 .241 Newman ss 3 0 0 0 0 1 .370 Diaz c 3 0 1 0 0 1 .152 Lyles p 2 0 0 0 0 2 .000 Rodriguez p 0 0 0 0 0 0 — Liriano p 0 0 0 0 0 0 — a-Kang ph 1 0 0 0 0 1 .133 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 2 4 2 1 11

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 4 0 0 0 0 2 .201 Goldschmidt 1b 2 1 1 0 2 1 .266 DeJong ss 3 0 1 1 1 0 .327 Ozuna lf 4 0 0 0 0 1 .245 Martinez rf 4 0 0 0 0 1 .327 Molina c 4 0 0 0 0 1 .280 Fowler cf 2 0 0 0 1 1 .294 c-Bader ph 1 0 0 0 0 0 .200 Wong 2b 2 0 0 0 1 0 .240 Mikolas p 2 0 0 0 0 1 .111 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Munoz ph 1 0 0 0 0 0 .360 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 1 2 1 5 8

Pittsburgh 000 200 000—2 4 0 St. Louis 001 000 000—1 2 0

a-struck out for Liriano in the 8th. b-popped out for Gant in the 8th. c-grounded out for Fowler in the 9th.

LOB_Pittsburgh 3, St. Louis 6. 2B_DeJong (15). 3B_Polanco (1). RBIs_Polanco (9), Bell (29), DeJong (19).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Ozuna 4). RISP_Pittsburgh 1 for 1; St. Louis 0 for 3.

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, W, 3-1 6 1 1 1 3 6 101 2.09 Rodriguez, H, 6 2-3 0 0 0 0 0 8 4.32 Liriano, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 2 1.06 Crick, H, 6 1 1 0 0 2 1 21 2.77 Vazquez, S, 12-12 1 0 0 0 0 1 14 0.48 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 4-3 7 3 2 2 1 7 95 3.83 Gant 1 1 0 0 0 2 18 0.77 Miller 1 0 0 0 0 2 10 5.02

WP_Lyles.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Mike Muchlinski; Second, Mike Winters; Third, Tim Timmons.

T_2:42. A_43,011 (45,538).

