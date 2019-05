Pirates 5, Rangers 4

By The Associated Press

Texas AB R H BI BB SO Avg. DeShields cf 3 1 0 0 1 1 .184 Leclerc p 0 0 0 0 0 0 — d-Mazara ph 1 0 0 0 0 0 .231 Andrus ss 5 1 1 0 0 2 .328 Gallo lf-cf 4 1 1 0 1 3 .269 Pence rf 3 1 3 4 1 0 .333 Odor 2b 3 0 0 0 0 2 .136 A.Cabrera 3b 1 0 0 0 3 0 .229 Forsythe 1b 3 0 0 0 1 1 .279 Kiner-Falefa c 3 0 0 0 0 1 .190 c-Santana ph 0 0 0 0 0 0 .329 Mathis c 0 0 0 0 0 0 .161 Sampson p 2 0 0 0 0 1 .000 Chavez p 0 0 0 0 0 0 — b-Choo ph-lf 2 0 0 0 0 1 .322 Totals 30 4 5 4 7 12

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 1 1 0 0 0 .256 Lyons p 0 0 0 0 0 0 — Crick p 0 0 0 0 0 0 — Vazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Marte cf 3 1 2 1 0 0 .224 Polanco rf 4 1 2 2 0 0 .273 Bell 1b 3 1 1 0 1 0 .288 Reynolds lf 4 0 0 0 0 0 .366 Moran 3b 3 0 0 0 0 2 .229 Liriano p 0 0 0 0 0 0 — Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Tucker ss 1 0 0 0 0 0 .204 Cervelli c 1 1 0 0 2 0 .174 Newman ss-2b 3 0 1 0 1 1 .313 Brault p 1 0 0 0 0 0 .333 a-M.Cabrera ph 1 0 1 2 0 0 .344 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Kang 3b 2 0 0 0 0 0 .143 Totals 30 5 8 5 4 3

Texas 000 200 200—4 5 0 Pittsburgh 001 220 00x—5 8 1

a-doubled for Brault in the 4th. b-grounded out for Chavez in the 7th. c-hit by pitch for Kiner-Falefa in the 8th. d-flied out for Leclerc in the 9th.

E_Feliz (1). LOB_Texas 8, Pittsburgh 7. 2B_Gallo (5), Pence 2 (5), Bell (11), M.Cabrera (6). 3B_Frazier (1). HR_Pence (4), off Brault; Polanco (1), off Sampson. RBIs_Pence 4 (17), Marte (16), Polanco 2 (3), M.Cabrera 2 (10). SB_Santana (6), Cervelli (1). CS_Polanco (1). S_Odor.

Runners left in scoring position_Texas 5 (Odor, Forsythe, Kiner-Falefa 2, Choo); Pittsburgh 5 (Frazier 2, Marte, Cervelli, Kang). RISP_Texas 1 for 9; Pittsburgh 2 for 10.

Advertisement

Runners moved up_A.Cabrera, Reynolds. GIDP_Forsythe 2.

DP_Pittsburgh 2 (Moran, Frazier, Bell), (Tucker, Newman, Bell).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Sampson, L, 0-2 5 7 5 5 2 2 74 4.41 Chavez 1 1 0 0 1 0 24 7.71 Leclerc 2 0 0 0 1 1 22 6.59 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 4 2 2 2 3 5 66 7.11 Feliz, W, 2-0 1 0 0 0 0 1 14 0.00 Liriano, H, 1 1 1 0 0 2 1 22 1.15 Neverauskas, H, 1 1-3 1 2 2 1 0 9 27.00 Lyons, H, 1 2-3 1 0 0 0 2 15 6.75 Crick, H, 4 1 0 0 0 1 1 16 3.27 Vazquez, S, 10-10 1 0 0 0 0 2 11 0.54

Inherited runners-scored_Lyons 2-2. HBP_Sampson 2 (Cervelli,Marte), Crick (Santana). PB_Cervelli (5).

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Jordan Baker; Second, Paul Nauert; Third, Vic Carapazza.

T_2:50. A_13,032 (38,362).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.