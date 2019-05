Pirates 6, Padres 4

By The Associated Press

Pittsburgh San Diego ab r h bi ab r h bi A.Frzer 2b 5 2 2 0 G.Grcia 2b 3 1 1 0 Me.Cbrr lf 3 0 1 1 Margot ph-cf 0 0 0 0 Liriano p 0 0 0 0 A.Dckrs lf 3 1 1 1 Elmore ph 1 0 0 0 F.Reyes ph 1 0 0 0 F.Vazqz p 0 0 0 0 Wieck p 0 0 0 0 G.Plnco rf 4 0 0 0 Machado ss 4 0 0 0 Bell 1b 3 1 1 1 Hosmer 1b 4 1 1 0 B.Rynld cf-lf 4 2 2 0 Renfroe rf 4 1 2 3 Moran 3b 4 1 2 4 A.Allen c 3 0 0 0 El.Diaz c 4 0 3 0 Hedges ph 1 0 0 0 C.Tcker ss 4 0 0 0 Myers cf-lf 1 0 0 0 Msgrove p 3 0 0 0 France 3b 3 0 0 0 Hrtlieb p 0 0 0 0 Qntrill p 1 0 0 0 S.Marte ph-cf 1 0 0 0 Erlin p 1 0 0 0 Stammen p 0 0 0 0 Kinsler ph-2b 1 0 0 0 Totals 36 6 11 6 Totals 30 4 5 4

Pittsburgh 400 010 010—6 San Diego 000 000 400—4

E_Musgrove (1). DP_Pittsburgh 2. LOB_Pittsburgh 6, San Diego 2. 2B_A.Frazier (8), B.Reynolds (7), G.Garcia (5). HR_Moran (4), Renfroe (11). SB_Me.Cabrera (2). S_Me.Cabrera (1).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Musgrove W,3-4 6 1-3 4 4 3 1 4 Hartlieb H,1 2-3 0 0 0 1 0 Liriano H,3 1 0 0 0 1 0 Vazquez S,13-13 1 1 0 0 0 3 San Diego Quantrill L,0-2 5 8 5 5 2 2 Erlin 2 1-3 3 1 1 0 3 Stammen 2-3 0 0 0 0 0 Wieck 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Fieldin Cubreth; First, Paul Nauert; Second, CB Bucknor; Third, D.J. Reyburn.

T_2:56. A_29,863 (42,445).

Advertisement

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.