Pirates 7, Padres 2

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 1 1 0 0 1 .250 Marte cf 5 2 2 0 0 1 .252 Polanco rf 5 1 1 1 0 2 .295 Bell 1b 4 2 3 4 1 1 .333 Reynolds lf 3 1 1 1 2 1 .310 Diaz c 5 0 3 1 0 1 .204 Moran 3b 5 0 0 0 0 1 .232 Newman ss 3 0 1 0 1 0 .340 DuRapau p 1 0 0 0 0 0 .000 Brault p 1 0 0 0 0 0 .167 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Crick p 0 0 0 0 0 0 — b-Cabrera ph 1 0 0 0 0 0 .341 Liriano p 0 0 0 0 0 0 1.000 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 7 12 7 4 8

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 1 2 0 1 1 .188 F.Reyes rf 3 0 0 0 2 0 .260 Machado ss 4 0 1 1 1 2 .268 Hosmer 1b 3 0 1 0 1 0 .285 Renfroe lf 4 1 2 0 0 1 .232 France 3b 4 0 1 0 0 1 .211 Myers cf 2 0 0 0 0 2 .234 Maton p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Allen ph-c 2 0 1 1 0 1 .200 Hedges c 3 0 0 0 0 2 .163 Wisler p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Dickerson ph 1 0 0 0 0 1 .125 G.Reyes p 0 0 0 0 0 0 .000 Warren p 0 0 0 0 0 0 — Margevicius p 1 0 0 0 0 1 .250 Margot cf 3 0 0 0 0 1 .246 Totals 34 2 8 2 5 13

Pittsburgh 023 010 001—7 12 0 San Diego 001 001 000—2 8 2

a-singled for Maton in the 6th. b-grounded out for Crick in the 8th. c-struck out for Wisler in the 8th.

E_France (2), Allen (1). LOB_Pittsburgh 9, San Diego 10. 2B_Marte (8), Kinsler (6), Renfroe (9). HR_Bell (13), off Margevicius; Reynolds (3), off Margevicius; Bell (14), off Margevicius; Polanco (4), off Margevicius. RBIs_Polanco (11), Bell 4 (43), Reynolds (8), Diaz (3), Machado (24), Allen (1). SB_Marte (7). S_Brault.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Marte, Moran 2, Newman); San Diego 2 (Hosmer, Renfroe). RISP_Pittsburgh 2 for 8; San Diego 2 for 7.

Advertisement

Runners moved up_France. GIDP_Moran, Cabrera, Renfroe.

DP_Pittsburgh 1 (Moran, Frazier, Bell); San Diego 2 (Kinsler, Machado, Hosmer), (Machado, Hosmer).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA DuRapau 2 1 0 0 1 4 36 1.35 Brault, W, 1-1 3 1-3 4 2 2 4 2 71 8.24 Feliz 1 1-3 2 0 0 0 2 23 5.59 Crick, H, 8 1-3 0 0 0 0 1 3 2.51 Liriano 1 1 0 0 0 3 14 0.84 Hartlieb 1 0 0 0 0 1 13 0.00 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Margevicius, L, 2-5 4 8 6 6 1 2 77 4.96 Maton 2 1 0 0 0 2 28 6.08 Wisler 2 1 0 0 1 2 32 3.57 G.Reyes 2-3 1 1 1 2 2 24 18.00 Warren 1-3 1 0 0 0 0 8 3.66

Margevicius pitched to 1 batter in the 5th.

Inherited runners-scored_Feliz 1-0, Crick 2-0, Warren 3-1. HBP_Maton (Frazier).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Fieldin Culbreth; Second, Paul Nauert; Third, CB Bucknor.

T_3:24. A_39,856 (42,445).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.