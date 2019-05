Rangers 7, Cardinals 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 5 1 1 0 0 1 .200 Goldschmidt 1b 4 0 0 1 0 2 .263 DeJong ss 4 0 2 0 0 1 .318 Ozuna lf 4 0 0 1 0 1 .226 Martinez dh 4 0 2 0 0 1 .336 Molina c 4 0 0 0 0 0 .270 Fowler rf 3 0 0 0 1 0 .281 Wong 2b 4 0 1 0 0 0 .252 Bader cf 4 2 3 1 0 0 .234 Totals 36 3 9 3 1 6

Texas AB R H BI BB SO Avg. Choo rf 4 1 2 2 0 2 .293 Calhoun lf 4 1 2 0 0 1 .500 Pence dh 4 0 2 0 0 1 .301 Gallo cf 4 1 2 1 0 2 .276 Cabrera 3b 3 1 0 0 0 2 .226 Forsythe ss 3 1 1 1 1 0 .321 Odor 2b 4 1 1 3 0 1 .170 Guzman 1b 4 0 0 0 0 2 .196 Mathis c 3 1 1 0 0 2 .153 Totals 33 7 11 7 1 13

St. Louis 002 000 001—3 9 0 Texas 070 000 00x—7 11 1

E_Odor (2). LOB_St. Louis 7, Texas 4. 2B_Martinez (8), Calhoun (1), Gallo (10). HR_Bader (4), off Martin; Odor (6), off Mikolas; Choo (6), off Mikolas. RBIs_Goldschmidt (24), Ozuna (39), Bader (11), Choo 2 (17), Gallo (32), Forsythe (22), Odor 3 (18). SB_Gallo (3).

Runners left in scoring position_St. Louis 2 (Molina, Wong); Texas 1 (Cabrera). RISP_St. Louis 0 for 6; Texas 5 for 8.

Runners moved up_Molina, DeJong. GIDP_Calhoun.

DP_St. Louis 1 (Carpenter, DeJong, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas, L, 4-4 1 1-3 9 7 7 0 2 45 4.88 Gallegos 1 2-3 0 0 0 1 2 27 3.86 Webb 2 2-3 0 0 0 0 5 39 5.27 Brebbia 1 2-3 2 0 0 0 3 34 1.78 Miller 2-3 0 0 0 0 1 9 4.80 Texas IP H R ER BB SO NP ERA Leclerc 1 0 0 0 0 2 12 5.94 Sampson, W, 1-3 5 1-3 7 2 1 1 1 97 4.79 Chavez 1 2-3 1 0 0 0 3 23 5.73 Martin 1 1 1 1 0 0 13 3.12

Inherited runners-scored_Gallegos 2-0, Chavez 1-0. HBP_Mikolas (Cabrera). WP_Mikolas.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Chris Conroy; Second, Jeremie Rehak; Third, Doug Eddings.

T_2:59. A_34,398 (49,115).

