Real Salt Lake-Impact, Sums

Real Salt Lake 0 1—1 Montreal 1 1—2

First half_1, Montreal, Browne, 2 (Shome), 45th minute.

Second half_2, Montreal, Taider, 5 (penalty kick), 68th; 3, Real Salt Lake, Johnson, 5 (Kreilach), 84th.

Goalies_Real Salt Lake, Nick Rimando, Andrew Putna; Montreal, Evan Bush, Clement Diop.

Yellow Cards_Montreal, Piette, 36th; Sagna, 83rd. Real Salt Lake, Kreilach, 59th; Portillo, 60th.

Referee_Fotis Bazakos. Assistant Referees_C.J. Morgante; Claudio Badea; Jose Carlos Rivero. 4th Official_Pierre-Luc Lauziere.

A_11,966.

Lineups

Montreal_Evan Bush; Rudy Camacho, Jukka Raitala, Bacary Sagna; Mathieu Choiniere (Ken Krolicki, 78th), Daniel Lovitz, Samuel Piette, Shamit Shome, Saphir Taider; Omar Browne (Zachary Brault-Guillard, 72nd), Maximiliano Urruti (Zakaria Diallo, 90th).

Real Salt Lake_Nick Rimando; Justen Glad, Erik Lee Holt, Donny Toia (Aaron Herrera, 84th); Sam Johnson, Damir Kreilach, Justin Portillo, Albert Rusnak (Corey Baird, 57th), Jefferson Savarino; Brooks Lennon, Joao Plata (Sebastian Saucedo, 69th).

