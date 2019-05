Red Sox 11, Mariners 2

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Haniger cf 3 1 1 0 1 1 .229 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .333 Encarnacion dh 3 0 0 1 0 1 .232 Vogelbach 1b 4 0 0 0 0 1 .245 Santana lf 4 0 0 0 0 0 .280 Narvaez c 4 1 2 1 0 1 .304 Bruce rf 3 0 0 0 0 2 .188 Beckham 3b 3 0 0 0 0 0 .252 Long 2b 2 0 0 0 1 0 .000 Totals 30 2 4 2 2 7

Boston AB R H BI BB SO Avg. Benintendi lf 4 1 0 0 1 3 .276 Betts cf 4 2 1 0 1 0 .289 Martinez rf 4 3 2 3 1 0 .313 Bogaerts ss 1 3 1 0 4 0 .262 Devers 3b 5 2 3 1 0 0 .336 Chavis 2b 5 0 3 5 0 1 .282 Vazquez c 3 0 2 0 1 0 .278 Pearce 1b 4 0 0 0 0 2 .117 Nunez dh 4 0 0 0 0 1 .190 Totals 34 11 12 9 8 7

Seattle 100 010 000— 2 4 1 Boston 310 020 32x—11 12 1

E_Bruce (3), Pearce (2). LOB_Seattle 4, Boston 7. 2B_Crawford (1), Narvaez (4), Betts (10), Devers (12), Vazquez (5). HR_Narvaez (7), off Velazquez; Martinez (6), off Gonzales; Martinez (7), off Wright. RBIs_Encarnacion (28), Narvaez (17), Martinez 3 (24), Devers (21), Chavis 5 (19). CS_Long (1), Vazquez (2). SF_Encarnacion.

Runners left in scoring position_Seattle 3 (Encarnacion, Santana, Bruce); Boston 4 (Benintendi, Martinez, Chavis, Vazquez). RISP_Seattle 0 for 4; Boston 4 for 12.

Runners moved up_Nunez, Devers. GIDP_Chavis, Pearce.

DP_Seattle 2 (Crawford, Long, Vogelbach), (Crawford, Long, Vogelbach); Boston 1 (Vazquez, Bogaerts).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales, L, 5-2 4 4 4 2 3 3 95 3.18 Markel 1 3 2 2 1 0 24 18.00 Swarzak 1 0 0 0 0 2 12 5.68 Altavilla 1-3 1 3 3 4 0 31 40.50 Wright 1 2-3 4 2 2 0 2 27 8.44 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Velazquez, W, 1-2 5 2 2 2 2 3 63 3.95 Walden 2 1 0 0 0 3 29 1.61 Smith 2 1 0 0 0 1 41 5.68

Inherited runners-scored_Wright 2-0. PB_Narvaez (2).

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Gary Cederstrom; Second, Marvin Hudson; Third, Adrian Johnson.

T_3:23. A_33,069 (37,731).

