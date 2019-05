Red Sox 15, White Sox 2

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Velazquez p 0 0 0 0 0 0 .000 Thornburg p 0 0 0 0 0 0 — Benintendi cf 5 1 3 1 1 0 .292 Betts rf 5 1 1 2 1 1 .289 Martinez dh 4 2 1 1 1 1 .336 a-Leon ph-c 1 0 1 0 0 0 .167 Bogaerts ss 5 2 1 2 1 2 .267 Chavis 1b 6 3 4 3 0 0 .354 Devers 3b 5 2 2 1 1 1 .303 Pearce lf 6 2 2 2 0 2 .130 Nunez 2b-ss 6 1 1 2 0 1 .160 Vazquez c-2b 5 1 4 0 0 0 .253 Totals 48 15 20 14 5 8

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 3 1 2 0 0 0 .280 Engel cf 1 0 0 0 0 1 .212 Anderson ss 2 0 0 0 1 0 .336 Sanchez 2b 1 0 0 0 0 1 .236 Abreu 1b 4 1 2 2 0 0 .285 McCann c 4 0 0 0 0 1 .352 Moncada 3b 4 0 1 0 0 3 .296 Rondon 2b-ss 4 0 0 0 0 2 .241 Alonso dh 3 0 0 0 1 1 .180 Cordell rf 3 0 1 0 1 1 .224 Delmonico lf 3 0 1 0 0 1 .261 Totals 32 2 7 2 3 11

Boston 009 510 000—15 20 0 Chicago 100 000 010— 2 7 3

a-singled for Martinez in the 8th.

E_Abreu 2 (2), Rondon (4). LOB_Boston 11, Chicago 6. 2B_Benintendi (8), Betts (9), Martinez (8), Chavis (2), Devers (9). HR_Bogaerts (5), off Banuelos; Chavis (5), off Banuelos; Nunez (1), off Banuelos; Chavis (6), off Osich; Abreu (7), off Thornburg. RBIs_Benintendi (17), Betts 2 (19), Martinez (17), Bogaerts 2 (18), Chavis 3 (13), Devers (14), Pearce 2 (3), Nunez 2 (7), Abreu 2 (32).

Runners left in scoring position_Boston 6 (Betts 2, Bogaerts 3, Nunez); Chicago 2 (Garcia 2). RISP_Boston 8 for 19; Chicago 2 for 4.

Runners moved up_Vazquez, Pearce, Anderson. GIDP_Benintendi, Vazquez, Abreu, McCann.

DP_Boston 2 (Nunez, Bogaerts, Chavis), (Nunez, Bogaerts, Chavis); Chicago 2 (Moncada, Rondon, Abreu), (Moncada, Rondon, Abreu).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, W, 3-2 6 6 1 1 2 6 100 5.40 Thornburg 2 1 1 1 0 4 36 7.98 Velazquez 1 0 0 0 1 1 16 3.72 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Banuelos, L, 2-1 2 2-3 10 9 9 0 3 61 5.96 Fulmer 1-3 2 5 3 3 0 32 6.97 Osich 2 3 1 1 0 1 37 3.38 Ruiz 2 3 0 0 1 2 35 5.40 Marshall 1 2 0 0 0 1 12 0.00 Herrera 1 0 0 0 1 1 17 2.76

Fulmer pitched to 6 batters in the 4th.

Inherited runners-scored_Fulmer 1-0, Osich 2-1.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Fieldin Culbreth; Second, Ben May; Third, CB Bucknor.

T_3:34. A_30,068 (40,615).

