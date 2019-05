Red Sox 6, Rockies 5

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 4 1 0 0 0 3 .295 Story ss 5 0 2 2 0 2 .276 Valaika ss 0 0 0 0 0 0 .069 Arenado 3b 5 0 1 0 0 2 .314 Reynolds 1b 3 0 1 0 0 1 .200 a-Murphy ph-1b 2 0 0 1 0 0 .194 Tapia lf 5 1 1 0 0 2 .294 Desmond dh 4 1 2 0 1 2 .218 Dahl cf 4 0 0 1 0 3 .298 McMahon 2b 3 1 2 0 1 0 .242 Wolters c 4 1 2 1 0 1 .310 Totals 39 5 11 5 2 16

Boston AB R H BI BB SO Avg. Benintendi lf 4 2 2 0 1 1 .271 Betts rf 5 2 3 1 0 1 .289 Martinez dh 4 1 2 3 1 1 .321 Moreland 1b 3 0 0 0 1 0 .230 1-Nunez pr-2b 1 0 0 0 0 0 .191 Bogaerts ss 4 1 1 0 1 0 .263 Devers 3b 4 0 0 0 1 1 .323 Chavis 2b-1b 5 0 2 1 0 1 .296 Bradley Jr. cf 4 0 1 0 0 2 .153 Vazquez c 4 0 2 0 0 1 .294 Totals 38 6 13 5 5 8

Colorado 000 200 300 0—5 11 0 Boston 203 000 000 1—6 13 0

No outs when winning run scored.

a-grounded out for Reynolds in the 7th.

1-ran for Moreland in the 8th.

LOB_Colorado 8, Boston 10. 2B_Arenado (11), Desmond (8), Wolters 2 (9), Betts (11), Bogaerts (11). 3B_Benintendi (2). HR_Martinez (9), off Marquez. RBIs_Story 2 (28), Dahl (14), Wolters (11), Murphy (14), Betts (23), Martinez 3 (28), Chavis (21). CS_Desmond (1). SF_Dahl.

Runners left in scoring position_Colorado 5 (Blackmon 2, Tapia, Dahl, Wolters); Boston 5 (Betts, Martinez, Chavis, Nunez 2). RISP_Colorado 2 for 10; Boston 3 for 10.

Runners moved up_Murphy, Moreland, Devers. GIDP_Moreland.

DP_Colorado 1 (McMahon, Story, Reynolds).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez 6 1-3 10 5 5 0 6 87 3.80 Dunn 1-3 0 0 0 0 1 6 4.97 Estevez 1-3 0 0 0 0 0 1 3.66 Oberg 1 0 0 0 2 0 18 1.89 Shaw 1 1 0 0 2 1 20 2.08 Bettis, L, 1-3 0 2 1 1 1 0 2 6.56 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez 6 9 5 5 1 10 106 4.89 Barnes, BS, 3-6 2-3 1 0 0 0 1 16 1.50 Walden 2 1-3 0 0 0 0 4 30 1.46 Hembree 2-3 1 0 0 1 0 18 3.50 Workman, W, 3-1 1-3 0 0 0 0 1 5 2.33

Rodriguez pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Dunn 2-0, Estevez 2-0, Barnes 3-3, Walden 1-0, Workman 2-0. HBP_Rodriguez (Blackmon). WP_Marquez. PB_Vazquez (4).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Larry Vanover; Second, Dave Rackley; Third, Dan Bellino.

T_3:44. A_37,032 (37,731).

