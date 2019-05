Reds 1, Mets 0

By The Associated Press

Cincinnati New York ab r h bi ab r h bi Votto 1b 4 0 0 0 McNeil lf 4 0 1 0 E.Sarez 3b 4 0 0 0 P.Alnso 1b 4 0 1 0 Winker cf-lf 2 0 1 0 Cano 2b 4 0 1 0 Puig rf 4 0 0 0 Cnforto rf 3 0 0 0 Detrich lf 2 0 0 0 J..Dvis 3b 4 0 1 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Nimmo cf 4 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 A.Rsrio ss 3 0 1 0 Duke p 0 0 0 0 Nido c 2 0 0 0 K.Frmer ph 1 0 0 0 W.Ramos ph-c 1 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 deGrom p 2 0 0 0 Brnhart c 3 0 0 0 Do.Smth ph 1 0 0 0 J.Iglss ss 4 1 2 1 O’Rurke p 0 0 0 0 DSclfni p 2 0 1 0 S.Lugo p 0 0 0 0 Schbler cf 2 0 0 0 Ed.Diaz p 0 0 0 0 Peraza 2b 3 0 0 0 Totals 31 1 4 1 Totals 32 0 5 0

Cincinnati 000 000 001—1 New York 000 000 000—0

E_Nimmo (1). DP_New York 1. LOB_Cincinnati 7, New York 6. 2B_McNeil (9), Cano (8). HR_J.Iglesias (2).

IP H R ER BB SO Cincinnati DeSclafani 5 2-3 3 0 0 1 8 Peralta 2-3 2 0 0 0 0 Hughes 1 1-3 0 0 0 0 1 Duke W,2-1 1-3 0 0 0 0 0 Lorenzen S,2-3 1 0 0 0 0 1 New York deGrom 7 3 0 0 2 6 O’Rourke 2-3 0 0 0 1 1 Lugo 1-3 0 0 0 0 0 Diaz L,0-2 1 1 1 1 0 1

HBP_by deGrom (Dietrich).

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Marty Foster; Second, Gabe Morales; Third, Jerry Meals.

T_2:46. A_22,119 (41,922).

