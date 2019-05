Reds 10, Cubs 2

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Senzel cf 5 4 3 0 Schwrbr lf 5 0 0 0 Votto 1b 4 1 2 1 Bryant rf 3 0 0 0 Stphnsn p 0 0 0 0 Almr Jr cf 2 0 0 0 E.Sarez 3b 3 0 2 3 Rizzo 1b 3 0 2 0 Puig rf 5 0 2 0 J.Baez ss 4 1 3 1 J.Iglss ss 5 0 2 0 Cntrras c 4 1 2 1 Winker lf 5 2 2 0 Heyward cf-rf 3 0 0 0 Peraza 2b 5 0 0 0 Collins p 0 0 0 0 Casali c 4 2 2 2 Cratini ph-p 1 0 0 0 Roark p 2 0 1 0 Bote 3b-rf 3 0 1 0 K.Frmer ph 1 1 1 1 Dscalso 2b-3b 2 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 Qintana p 2 0 0 0 Detrich ph 1 0 0 0 Edwrds p 0 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Russell 2b 2 0 0 0 VnMeter ph-1b 0 0 0 0 Totals 40 10 17 7 Totals 34 2 8 2

Cincinnati 201 004 012—10 Chicago 000 001 010— 2

E_Bryant (6), Descalso (2), E.Suarez (7). DP_Cincinnati 1, Chicago 2. LOB_Cincinnati 9, Chicago 9. 2B_Senzel (2), E.Suarez (11), K.Farmer (3). HR_Casali (1), J.Baez (13), Contreras (12). CS_Senzel (3). SF_Votto (1), E.Suarez 2 (3).

IP H R ER BB SO Cincinnati Roark W,4-3 5 6 0 0 1 9 Lorenzen 1 1 1 1 1 0 Hughes 2 1 1 1 0 2 Stephenson 1 0 0 0 1 2 Chicago Quintana L,4-4 5 1-3 12 6 5 1 2 Edwards Jr. 1 1-3 1 1 0 1 1 Collins 1 1-3 2 1 1 0 0

HBP_by Roark (Rizzo). WP_Edwards Jr..

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Bill Miller; Second, Chris Conroy; Third, Jeremie Rehak.

T_3:27. A_40,884 (41,649).

