Reds 7, Giants 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Senzel cf 5 1 2 2 0 1 .229 Votto 1b 2 1 0 0 2 0 .206 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Suarez 3b 5 1 2 1 0 2 .248 Winker lf 5 0 0 0 0 1 .227 Puig rf 5 1 2 2 0 0 .206 Dietrich 2b 3 1 0 0 1 0 .238 Duke p 0 0 0 0 0 0 — Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .143 c-Farmer ph-1b 1 0 1 1 0 0 .239 Iglesias ss 5 1 1 0 0 0 .282 Castillo p 3 0 0 0 0 1 .053 Peraza 2b 1 0 0 0 0 0 .198 Barnhart c 3 1 1 1 1 1 .178 Totals 38 7 9 7 4 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Panik 2b 2 0 1 0 3 1 .236 Vogt c 4 0 3 0 1 0 .467 Longoria 3b 4 0 0 0 0 1 .228 Belt 1b 2 0 0 0 2 0 .223 Bergen p 0 0 0 0 0 0 — Williamson rf 4 0 0 0 0 2 .154 Crawford ss 3 0 0 0 1 1 .217 Austin lf 4 0 0 0 0 3 .295 Duggar cf 4 0 0 0 0 2 .252 Rodriguez p 1 0 0 0 0 1 .188 a-Solano ph 1 0 0 0 0 1 .250 Vincent p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Pillar ph 1 0 0 0 0 0 .203 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Sandoval 1b 1 0 0 0 0 0 .254 Totals 31 0 4 0 7 12

Cincinnati 040 000 003—7 9 0 San Francisco 000 000 000—0 4 2

a-struck out for Rodriguez in the 5th. b-grounded out for Vincent in the 7th. c-singled for Lorenzen in the 9th.

E_Crawford (5), Austin (1). LOB_Cincinnati 9, San Francisco 11. 2B_Suarez (8), Panik (5), Vogt (3). 3B_Senzel (1). RBIs_Senzel 2 (6), Suarez (25), Puig 2 (19), Barnhart (8), Farmer (13). SB_Puig (6).

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (Winker 4, Castillo); San Francisco 5 (Longoria 4, Williamson). RISP_Cincinnati 5 for 14; San Francisco 1 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Suarez, Winker.

DP_San Francisco 1 (Belt, Panik).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Castillo, W, 4-1 6 2 0 0 5 11 103 1.76 Duke 2-3 2 0 0 0 1 16 7.11 Lorenzen, H, 2 1 1-3 0 0 0 1 0 23 1.71 Peralta 1 0 0 0 1 0 14 3.38 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodriguez, L, 3-5 5 5 4 0 4 2 85 5.05 Vincent 2 1 0 0 0 3 30 2.25 Dyson 1 0 0 0 0 1 8 3.20 Bergen 1 3 3 3 0 0 24 5.14

Inherited runners-scored_Lorenzen 2-0. HBP_Bergen (Votto).

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Ben May; Second, CB Bucknor; Third, D.J. Reyburn.

T_2:47. A_32,191 (41,915).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.