Reds 8, Pirates 1

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi S.Marte cf 3 0 0 0 Senzel cf 3 1 1 1 G.Plnco rf 4 0 1 0 Winker lf 4 1 2 0 B.Rynld lf 4 1 2 0 E.Sarez 3b 3 1 0 0 Bell 1b 4 0 2 0 Detrich 1b 3 1 1 1 Moran 2b 4 0 0 0 Puig rf 4 2 2 2 J.Osuna 3b 4 0 1 1 J.Iglss ss 4 1 1 4 Stllngs c 4 0 1 0 Peraza 2b 4 0 0 0 C.Tcker ss 4 0 0 0 Casali c 4 1 1 0 M.Kller p 1 0 0 0 S.Gray p 2 0 1 0 Newman ph 0 0 0 0 VnMeter ph 1 0 1 0 McRae p 1 0 1 0 C.Reed p 0 0 0 0 Ri.Rdri p 0 0 0 0 K.Frmer ph 1 0 0 0 Me.Cbrr ph 1 0 0 0 Bowman p 0 0 0 0 Totals 34 1 8 1 Totals 33 8 10 8

Pittsburgh 000 001 000—1 Cincinnati 600 000 20x—8

DP_Pittsburgh 1, Cincinnati 1. LOB_Pittsburgh 8, Cincinnati 4. 2B_B.Reynolds (9), Bell (18), J.Osuna (1), Casali (6). HR_Dietrich (14), Puig (10), J.Iglesias (4).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Keller L,0-1 4 7 6 6 2 7 McRae 3 3 2 2 0 3 Rodriguez 1 0 0 0 0 1 Cincinnati Gray W,2-4 6 5 1 1 2 7 Reed 2 3 0 0 0 0 Bowman 1 0 0 0 0 1

HBP_by McRae (Dietrich).

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Jeff Nelson; Second, Cory Blaser; Third, Ryan Additon.

T_2:57. A_27,489 (42,319).

