Regions Tradition Par Scores

Monday At Greystone G&CC Birmingham, Ala. Purse: $2.4 million Yardage: 7,277; Par: 72 Final Steve Stricker, $360,000 68-64-70-68—270 -18 Billy Andrade, $176,000 68-67-69-72—276 -12 Paul Goydos, $176,000 70-67-69-70—276 -12 David Toms, $176,000 67-67-70-72—276 -12 Tom Byrum, $115,200 71-69-66-71—277 -11 Paul Broadhurst, $77,760 73-66-68-72—279 -9 Lee Janzen, $77,760 74-66-71-68—279 -9 Bernhard Langer, $77,760 69-67-68-75—279 -9 Jeff Maggert, $77,760 69-73-71-66—279 -9 Willie Wood, $77,760 69-71-70-69—279 -9 Brandt Jobe, $57,600 71-69-69-71—280 -8 Steve Flesch, $47,400 75-70-68-68—281 -7 Jerry Kelly, $47,400 71-70-69-71—281 -7 Rocco Mediate, $47,400 74-68-71-68—281 -7 Ian Woosnam, $47,400 72-71-70-68—281 -7 Woody Austin, $35,080 74-74-67-67—282 -6 Glen Day, $35,080 64-72-73-73—282 -6 Tom Lehman, $35,080 73-69-71-69—282 -6 Shaun Micheel, $35,080 73-68-71-70—282 -6 Scott Parel, $35,080 71-66-70-75—282 -6 Kirk Triplett, $35,080 73-67-74-68—282 -6 Stephen Ames, $25,248 71-71-67-74—283 -5 Olin Browne, $25,248 71-73-72-67—283 -5 Dan Forsman, $25,248 71-70-72-70—283 -5 David Frost, $25,248 73-68-72-70—283 -5 Retief Goosen, $25,248 74-67-71-71—283 -5 Michael Bradley, $20,880 71-68-71-74—284 -4 Darren Clarke, $20,880 72-71-71-70—284 -4 Steve Jones, $20,880 68-73-70-73—284 -4 Marco Dawson, $18,080 71-69-74-71—285 -3 Joe Durant, $18,080 74-69-69-73—285 -3 Joey Sindelar, $18,080 74-66-71-74—285 -3 Tommy Armour III, $15,480 76-65-71-74—286 -2 Gary Hallberg, $15,480 73-65-73-75—286 -2 Kent Jones, $15,480 72-68-73-73—286 -2 Billy Mayfair, $15,480 72-68-77-69—286 -2 Miguel Angel Jiménez, $13,440 68-70-77-72—287 -1 Kevin Sutherland, $13,440 73-72-68-74—287 -1 David McKenzie, $12,000 79-67-72-70—288 E José María Olazábal, $12,000 71-72-73-72—288 E Corey Pavin, $12,000 73-70-73-72—288 E Esteban Toledo, $12,000 72-72-69-75—288 E Bart Bryant, $9,600 74-73-71-71—289 +1 Mike Goodes, $9,600 70-72-73-74—289 +1 Spike McRoy, $9,600 73-73-71-72—289 +1 Vijay Singh, $9,600 72-75-73-69—289 +1 Jeff Sluman, $9,600 73-73-69-74—289 +1 Duffy Waldorf, $9,600 72-72-71-74—289 +1 Scott Hoch, $7,440 73-71-73-73—290 +2 John Huston, $7,440 75-73-73-69—290 +2 Wes Short, Jr., $7,440 75-72-72-71—290 +2 Gene Sauers, $6,480 72-74-70-75—291 +3 Russ Cochran, $5,640 75-73-70-74—292 +4 Fred Funk, $5,640 72-71-75-74—292 +4 Doug Garwood, $5,640 74-70-74-74—292 +4 Mark McNulty, $5,640 78-70-73-71—292 +4 Mark Calcavecchia, $4,320 77-71-74-71—293 +5 Paul Lawrie, $4,320 76-73-72-72—293 +5 Len Mattiace, $4,320 76-74-73-70—293 +5 Tom Pernice Jr., $4,320 79-69-73-72—293 +5 Tim Petrovic, $4,320 75-70-71-77—293 +5 Ken Tanigawa, $4,320 75-69-72-77—293 +5 Tommy Tolles, $4,320 72-75-73-73—293 +5 Jerry Pate, $3,360 70-74-76-74—294 +6 Chris DiMarco, $3,120 75-73-76-71—295 +7 Scott McCarron, $2,760 73-74-72-77—296 +8 Fran Quinn, $2,760 75-73-73-75—296 +8 Carlos Franco, $2,400 76-70-72-79—297 +9 Steve Pate, $2,256 78-72-73-75—298 +10 Jerry Smith, $2,112 80-71-77-71—299 +11 Bob Gilder, $1,968 78-74-75-78—305 +17

