Rockies 11, Brewers 4

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 3 2 1 1 1 1 .280 Story ss 4 2 1 3 1 0 .279 Murphy 1b 5 0 1 0 0 2 .237 Arenado 3b 5 2 3 4 0 2 .285 McMahon 2b 3 1 1 0 2 1 .229 Desmond cf 4 1 1 0 1 1 .198 Tapia lf 4 2 1 0 1 1 .264 Butera c 2 0 0 0 0 1 .176 b-Dahl ph 1 0 0 0 0 1 .317 Oh p 0 0 0 0 0 0 — B.Shaw p 0 0 0 0 0 0 — e-Reynolds ph 0 1 0 0 1 0 .189 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Musgrave p 0 0 0 0 0 0 — Senzatela p 2 0 0 0 0 1 .000 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Estevez p 0 0 0 0 0 0 — c-Wolters ph-c 1 0 1 2 0 0 .279 Totals 34 11 10 10 7 11

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Cain cf 5 0 1 0 0 0 .270 Thames rf 3 2 1 0 2 2 .276 Moustakas 2b 5 1 1 2 0 1 .263 Grandal c 4 1 2 0 1 1 .292 T.Shaw 3b 5 0 1 0 0 1 .194 Aguilar 1b 0 0 0 0 4 0 .163 Gamel lf 4 0 2 2 0 0 .288 Arcia ss 3 0 0 0 1 1 .228 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Hart p 1 0 0 0 0 0 .000 a-Braun ph 1 0 0 0 0 1 .194 Burnes p 0 0 0 0 0 0 .333 d-Pina ph 1 0 0 0 0 0 .148 Albers p 0 0 0 0 0 0 — Jackson p 0 0 0 0 0 0 — f-Perez ph 1 0 0 0 0 0 .208 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 4 8 4 8 7

Colorado 300 003 041—11 10 0 Milwaukee 200 020 000— 4 8 0

a-struck out for Hart in the 4th. b-struck out for Butera in the 6th. c-singled for Estevez in the 6th. d-grounded out for Burnes in the 6th. e-walked for B.Shaw in the 8th. f-flied out for Jackson in the 8th.

LOB_Colorado 5, Milwaukee 10. 2B_Blackmon (8), Tapia (5), T.Shaw (4). HR_Arenado (7), off Barnes; Story (8), off Jackson; Arenado (8), off Jeffress; Moustakas (8), off Senzatela. RBIs_Blackmon (16), Story 3 (22), Arenado 4 (25), Wolters 2 (7), Moustakas 2 (17), Gamel 2 (6). SB_Tapia (1). SF_Wolters.

Runners left in scoring position_Colorado 3 (Story 2, Butera); Milwaukee 8 (Cain 2, T.Shaw 2, Gamel, Arcia 2, Perez). RISP_Colorado 4 for 11; Milwaukee 1 for 12.

Runners moved up_Gamel, Arcia. GIDP_Desmond 2, T.Shaw, Arcia.

DP_Colorado 2 (McMahon, Arenado, Murphy), (Story, McMahon, Murphy); Milwaukee 2 (Arcia, Moustakas, Aguilar), (Moustakas, Arcia, Aguilar).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Senzatela 4 4 2 2 3 2 86 4.03 Dunn 2-3 1 2 2 1 2 20 7.27 Estevez, W, 1-0 1-3 1 0 0 1 1 11 4.72 Oh, H, 2 1 0 0 0 0 1 13 6.17 B.Shaw, H, 2 1 0 0 0 1 0 10 0.95 Oberg 1 1 0 0 1 0 24 1.23 Musgrave 1 1 0 0 1 1 30 4.00 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Barnes 1 2 3 3 3 3 38 7.30 Hart 3 2 0 0 0 2 36 0.00 Burnes, L, 0-3 2 3 3 3 2 3 40 10.98 Albers 1 0 0 0 0 1 8 4.05 Jackson 1 2 4 4 1 2 26 27.00 Jeffress 1 1 1 1 1 0 24 3.86

Inherited runners-scored_Estevez 2-2. HBP_Jackson (Blackmon). WP_Barnes, Burnes.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Chris Conroy; Second, Jeff Nelson; Third, Jansen Visconti.

T_3:44. A_28,780 (41,900).

