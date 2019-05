Rockies 4, Diamondbacks 3, 11 innings,

By The Associated Press

Arizona Colorado ab r h bi ab r h bi J.Dyson lf 4 1 2 0 Tapia lf 5 1 1 1 I.Vrgas 2b 5 1 2 0 Dahl rf 4 1 1 1 K.Marte cf 4 0 1 1 Arenado 3b 5 0 2 2 E.Escbr 3b 3 0 1 1 D.Mrphy 1b 4 0 1 0 C.Wlker 1b 5 0 0 0 McMahon 2b 3 0 0 0 Swihart rf 4 0 0 0 Bre.Rdg ss 4 0 1 0 C.Kelly c 1 0 0 0 Wolters c 5 0 0 0 Ahmed ss 5 1 2 1 Oh p 0 0 0 0 A.Avila c 4 0 1 0 Daza cf 3 1 1 0 Lcastro pr 0 0 0 0 Story ph 0 0 0 0 Sherfy p 0 0 0 0 B.Shaw p 0 0 0 0 Andrese p 1 0 0 0 Innetta ph-c 1 0 0 0 Greinke p 2 0 0 0 J.Gray p 2 0 0 0 K.Cron ph 1 0 0 0 J.Diaz p 0 0 0 0 Hirano p 0 0 0 0 M.Rynld ph 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Estevez p 0 0 0 0 A.Brdly p 0 0 0 0 Oberg p 0 0 0 0 Y.Lopez p 0 0 0 0 Desmond ph-cf 2 1 1 0 A.Jones ph-rf 1 0 0 0 Totals 40 3 9 3 Totals 38 4 8 4

Arizona 000 101 100 00—3 Colorado 000 100 200 01—4

DP_Colorado 1. LOB_Arizona 8, Colorado 11. 2B_J.Dyson (2), Bre.Rodgers (2), Desmond (12). 3B_J.Dyson (2). HR_Ahmed (4), Dahl (4). SB_E.Escobar (1), Locastro (3), Story (9). SF_K.Marte (2).

IP H R ER BB SO Arizona Greinke 6 4 1 1 2 6 Hirano H,5 2-3 1 2 2 1 0 Chafin 0 0 0 0 1 0 Bradley BS,2 1-3 1 0 0 0 1 Lopez 1 0 0 0 0 0 Sherfy 1 1-3 0 0 0 4 1 Andriese L,3-3 1 2 1 1 0 0 Colorado Gray 5 1-3 5 2 2 2 2 Diaz 1 2-3 2 1 1 0 2 Estevez 1 0 0 0 0 0 Oberg 1 1 0 0 0 2 Shaw 1 1 0 0 1 0 Oh W,2-1 1 0 0 0 0 0

Chafin pitched to 1 batter in the 7th

WP_Gray, Hirano.

Umpires_Home, Brian Knight; First, John Libka; Second, Gerry Davis; Third, Pat Hoberg.

T_4:23. A_35,604 (50,398).

