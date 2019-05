Rockies 5, Pirates 0

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon rf 5 0 3 2 0 0 .302 Story ss 5 1 1 1 0 2 .265 Dahl lf 4 0 0 0 1 2 .288 Arenado 3b 5 0 2 0 0 0 .308 McMahon 2b 4 1 1 0 0 1 .259 Murphy 1b 4 1 1 0 0 0 .176 Desmond cf 2 1 1 0 2 0 .223 Wolters c 3 1 0 0 1 0 .289 Marquez p 3 0 1 1 0 0 .190 Estevez p 0 0 0 0 0 0 — Totals 35 5 10 4 4 5

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier 2b 4 0 0 0 0 1 .248 Feliz p 0 0 0 0 0 0 — Marte cf 4 0 0 0 0 1 .244 Reynolds lf 2 0 1 0 2 0 .325 Bell 1b 4 0 0 0 0 1 .325 Cabrera rf 4 0 1 0 0 0 .338 Moran 3b 4 0 0 0 0 3 .234 Cervelli c 2 0 1 0 0 0 .185 Diaz c 1 0 0 0 0 0 .241 Tucker ss 3 0 0 0 0 1 .163 Archer p 1 0 0 0 0 1 .091 a-Newman ph 1 0 0 0 0 0 .333 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Elmore ph-2b 1 0 0 0 0 0 .077 Totals 31 0 3 0 2 8

Colorado 011 200 010—5 10 1 Pittsburgh 000 000 000—0 3 1

a-flied out for Archer in the 5th. b-grounded out for Stratton in the 8th.

E_McMahon (5), Cervelli (2). LOB_Colorado 8, Pittsburgh 6. 2B_Murphy (6), Reynolds (8). 3B_Blackmon (5). HR_Story (11), off Archer. RBIs_Blackmon 2 (30), Story (31), Marquez (6). CS_Blackmon (2). S_Marquez.

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Blackmon 2, Story, McMahon); Pittsburgh 4 (Bell, Moran 2, Newman). RISP_Colorado 2 for 10; Pittsburgh 0 for 5.

Runners moved up_Desmond, Wolters, Cabrera. GIDP_Marquez.

DP_Pittsburgh 1 (Stratton, Tucker, Frazier).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez, W, 5-2 8 3 0 0 1 7 104 3.38 Estevez 1 0 0 0 1 1 20 3.27 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Archer, L, 1-4 5 6 4 3 2 3 92 5.55 Stratton 3 4 1 1 2 1 44 7.96 Feliz 1 0 0 0 0 1 10 5.06

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Tom Hallion; Second, Adam Hamari; Third, Phil Cuzzi.

T_2:41. A_12,265 (38,362).

