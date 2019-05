Rockies 8, Orioles 7

By The Associated Press

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Villar ss-2b 4 2 2 1 1 0 .256 Mancini rf 5 0 2 2 0 0 .307 Smith Jr. lf 4 0 0 1 0 1 .268 Armstrong p 0 0 0 0 0 0 — Kline p 0 0 0 0 0 0 — Fry p 0 0 0 0 0 0 — Givens p 0 0 0 0 0 0 — Nunez 1b 5 0 1 1 0 1 .237 Ruiz 3b 5 0 1 0 0 0 .239 Alberto 2b 2 1 0 0 1 1 .296 Phillips p 0 0 0 0 0 0 — Bleier p 0 0 0 0 0 0 — a-Martin ph-ss 2 1 1 0 0 0 .178 Broxton cf 4 1 2 1 0 1 .197 Wynns c 3 1 1 1 0 1 .237 Hess p 1 0 0 0 0 0 .000 Wilkerson 2b-lf 2 1 1 0 0 0 .250 Totals 37 7 11 7 2 5

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Tapia lf 4 0 1 0 1 1 .282 Story ss 5 0 0 0 0 5 .270 Dahl rf 4 2 1 0 1 0 .307 Arenado 3b 5 2 2 2 0 2 .335 Murphy 1b 4 0 2 0 1 0 .220 1-Hoffman pr 0 1 0 0 0 0 .000 Rodgers 2b 4 1 1 0 0 1 .308 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — b-Reynolds ph 0 0 0 0 1 0 .193 Desmond cf 4 1 2 1 1 0 .228 Wolters c 4 1 3 1 0 0 .309 Marquez p 1 0 1 3 0 0 .227 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — Shaw p 0 0 0 0 0 0 — McMahon 2b 0 0 0 0 1 0 .250 Totals 35 8 13 7 6 9

Baltimore 010 000 330—7 11 3 Colorado 000 014 102—8 13 1

Two outs when winning run scored.

a-doubled for Bleier in the 8th. b-walked for Oberg in the 9th.

1-ran for Murphy in the 9th.

E_Villar (7), Nunez (3), Wynns (3), Murphy (3). LOB_Baltimore 8, Colorado 10. 2B_Villar (14), Broxton (2), Martin (5), Tapia (9), Desmond (11). 3B_Mancini (1), Marquez (1). HR_Arenado (15), off Hess. RBIs_Villar (24), Mancini 2 (26), Smith Jr. (31), Nunez (29), Broxton (5), Wynns (2), Arenado 2 (44), Desmond (21), Wolters (16), Marquez 3 (9). SF_Smith Jr., Wolters. S_Wynns, Hess, Marquez 2.

Runners left in scoring position_Baltimore 6 (Villar 2, Smith Jr., Nunez, Ruiz 2); Colorado 6 (Story 5, Arenado). RISP_Baltimore 5 for 15; Colorado 2 for 13.

Runners moved up_Smith Jr., Wilkerson, Tapia, Arenado. GIDP_Rodgers 2.

DP_Baltimore 2 (Villar, Alberto, Nunez), (Nunez, Villar).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Hess 5 2-3 9 5 4 1 6 83 6.71 Phillips 1-3 0 0 0 1 1 11 6.92 Bleier 1 2 1 0 0 0 14 9.28 Armstrong, H, 3 1-3 1 0 0 1 0 11 5.93 Kline, H, 3 1 1 1 1 0 2 19 4.30 Fry, L, 0-2 0 0 1 1 1 0 5 3.74 Givens 1-3 0 0 0 2 0 14 5.56 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Marquez 6 1-3 7 4 4 1 4 91 3.56 Dunn, H, 2 1-3 0 0 0 0 0 2 4.32 Shaw, H, 3 2-3 3 2 2 0 0 17 3.13 Oberg, W, 3-0 1 2-3 1 1 1 1 1 24 1.96

Fry pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_Phillips 1-0, Kline 2-0, Fry 1-0, Givens 2-2, Dunn 3-1, Shaw 2-1, Oberg 1-1.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Adrian Johnson; Second, Quinn Wolcott; Third, Gary Cederstrom.

T_3:29. A_46,815 (50,398).

